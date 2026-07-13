Община Варна обяви конкурс за главен експерт "Бюджет"

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Община Варна обяви конкурс за заемане на длъжността главен експерт „Бюджет“ към отдела със същото име в дирекция „Финанси и бюджет“.

Кандидатите трябва да притежават минимална образователна степен „бакалавър“ в професионално направление „Стопански науки“, както и най-малко две години професионален опит или придобит IV младши ранг.

Конкурсната процедура ще премине в два етапа – решаване на тест за познания в професионалната област на длъжността и относно администрацията, както и интервю, пише "Морето".

Съгласно длъжностната характеристика, главният експерт ще участва в изготвянето на консолидирания бюджет на общината, бюджетните прогнози и актуализацията на бюджета, както и в разработването на капиталовата програма по дейности и функции. Сред задълженията са още изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за капиталовите разходи по програмните продукти на Министерството на финансите, подготовката на разчети, справки и анализи, свързани с капиталовите разходи, както и мониторинг на заявките по Системата за финансово управление и контрол в тази област.

Основната заплата, определена за длъжността, е до 1500 евро.

Документите за участие се приемат до 16 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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