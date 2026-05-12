Община Варна обяви конкурс за началник на отдел „Образование“

Община Варна обяви конкурс за длъжността началник на отдел „Образование“ към дирекция „Образование и младежки дейности“.

Кандидатите трябва да притежават минимална образователна степен „бакалавър“ в професионални направления „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“, както и минимум три години професионален опит или придобит III младши ранг.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Развитие на съвременна образователна инфраструктура на община Варна. Визия за качествено образование, приоритети, цели“ и интервю.

Длъжността е свързана с организиране, координиране и контрол на образователните процеси в общинските детски градини, училища и обслужващи звена, както и с участие в разработването и управлението на политики и дейности в сферата на образованието.

Необходимите документи за участие се подават до 17:30 ч. на 21 май 2026 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“ в сградата на Община Варна на бул. „Осми приморски полк“ №43, ет. 4, стая 405. Документите могат да бъдат изпращани и по електронен път на адрес [email protected], подписани с електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Варна и на информационното табло в законово установените срокове.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 052/820 369, лице за контакт: Зорница Велинова. Повече информация на адрес: https://varna.bg/bg/3191

Пресцентър на Община Варна

