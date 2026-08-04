Община Варна организира два пункта за раздаване на минерална
Кадър Община Варна
Община Варна организира два пункта за раздаване на минерална
Във връзка с предупрежденията за високи температури във вторник и сряда
Община Варна организира два пункта за раздаване на минерална вода на
гражданите. Те са разположени в централната част на града – в пешеходната
зона пред хотел „Черно море“ и в района на Катедрален храм „Успение
Богородично“ (Козирката). Предвидено е пунктовете да обслужват
минувачите в обедните часове между 11:00 и 13:00 ч.
В организацията са включени и доброволци към общинската дирекция
„Превенции“ и към Българския Червен кръст.
Напомняме, че Варна е сред областите, за които е обявен жълт код за високи
температури. Призовават се гражданите да бъдат внимателни, да ограничат
престоя си на открито и продължителното излагане на слънце в най-
горещите часове на деня, както и да приемат достатъчно течности.
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