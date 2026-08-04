Кадър Община Варна

Община Варна организира два пункта за раздаване на минерална

Във връзка с предупрежденията за високи температури във вторник и сряда

Община Варна организира два пункта за раздаване на минерална вода на

гражданите. Те са разположени в централната част на града – в пешеходната

зона пред хотел „Черно море“ и в района на Катедрален храм „Успение

Богородично“ (Козирката). Предвидено е пунктовете да обслужват

минувачите в обедните часове между 11:00 и 13:00 ч.

В организацията са включени и доброволци към общинската дирекция

„Превенции“ и към Българския Червен кръст.

Напомняме, че Варна е сред областите, за които е обявен жълт код за високи

температури. Призовават се гражданите да бъдат внимателни, да ограничат

престоя си на открито и продължителното излагане на слънце в най-

горещите часове на деня, както и да приемат достатъчно течности.

Редактор "Екип на Петел",

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