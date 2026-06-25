Община Варна отбеляза 10 години от партньорството си с DEA

Снимка Община Варна

Община Варна отбеляза 10 години успешно партньорство с Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), насочено към превенцията на употребата на психоактивни вещества сред младите хора и развитието на доброволческите инициативи в общността. Събитието беше открито с приветствия на кмета на Община Варна Благомир Коцев и временно управляващия посолството на САЩ Х. Мартин Макдауъл.

Партньорството с Американската агенция за борба с наркотиците постига резултати, с които Община Варна се гордее – информираността на младите хора относно рисковото поведение и употребата на наркотични вещества. Това са проблеми на съвременното ни общество и справянето с тях е сериозно предизвикателство, така че ние ще продължаваме да подкрепяме политиката на превенция, за да подобряваме резултатите, каза в обръщението си кметът Коцев. Той благодари за работата на стотиците доброволци в училищните превантивни клубове и подчерта, че диалогът между връстници по проблемните теми и съвременните рискове дава най-добри резултати и говори за висока степен на осъзнатост на младите хора. Кметът изказа благодарности на DEA за ползотворното и дългогодишно сътрудничество, на всички партньорски институции, които са участвали в обученията на доброволците, както и на домакините на събитието – дирекция „Превенции“.

Х. Мартин Макдауъл определи 10-годишното партньорство на Община Варна с DEA като отличен пример за младите хора и важно послание към обществото. Той изказа благодарности както към работата на институциите, така и за индивидуалния труд на всеки доброволец.

Специален гост на юбилейното събитие беше и Мариса Ф. Лий, ръководител на офиса на DEA за Европа. Тя оцени високо съвместната си работа с дирекция „Превенции“, както и подхода, при който учениците от превантивните клубове са не просто получатели на информация и знания, а стават активни посланици сред своите връстници. Това е една от най-мощните форми на обучение, защото младите хора най-често се вслушват именно в хората на своята възраст. Вие сте истинската сила на тази програма – понякога един единствен разговор може да повлияе за верния избор, а верният избор понякога може да е решаващ за правилния житейски път, обърна се Лий към доброволците.

От създаването на партньорството през 2016 г. до днес представители на DEA ежегодно участват в дискусионни форуми, обучения и срещи с доброволците към дирекция „Превенции“. Благодарение на тяхната експертиза, отдаденост и готовност да споделят своя опит, над 1000 млади доброволци преминаха през специализирани обучения и срещи, които не само обогатиха знанията им по темата за зависимостите и рисковото поведение, но и ги мотивираха да бъдат активни посланици на здравословния и отговорен начин на живот сред своите връстници, отбеляза директорът на дирекция „Превенции“ Светлана Коева.

Тя се обърна към всички доброволци с признанието, че тяхната ангажираност, инициативност и желание да помагат са превърнали превенцията от институционална дейност в истинска кауза. Благодарение на вас повече от едно поколение млади хора получиха знания, подкрепа и вдъхновение да правят информирани и отговорни избори. Гордея се с постигнатото от всеки един от вас и вярвам, че знанията, уменията и приятелствата, които сте изградили през годините, ще останат ценен капитал за вашето бъдещо развитие, допълни Коева.

В знак на признателност за десетгодишното сътрудничество и значимия принос на DEA към обучението и развитието на младите хора Светлана Коева Варна връчи Почетен плакет на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA). В тържественото събитие участваха още представители на DEA в България и Европа, представители на държавни и местни институции, съдебната власт, образователни институции и десетки доброволци от ученическите превантивни клубове.

Като част от програмата на юбилейните събития се проведе и традиционната дискусионна среща между представители на DEA и доброволците към дирекция „Превенции“, която предостави възможност за открит диалог и обмен на опит по актуални теми, свързани с превенцията и обществената сигурност. Днешното събитие се провежда в навечерието на Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици - 26 юни. Датата е определена от Общото събрание на ООН през 1987 г.

Редактор "Екип на Петел",

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