Община Варна отпуска 631 хиляди евро за енергийната ефективност в сградите на СК "Локомотив"

снимка: Община Варна

Комисията по финанси и бюджет към Общински съвет – Варна одобри допълнително финансиране за реализиране на мерки за енергийна ефективност в сградите на СК „Локомотив“. Средствата в размер на малко над 631 хил. евро ще бъдат осигурени от общинския бюджет за 2026 г. и са предназначени за съфинансиране на проекта, изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На днешното заседание на комисията стана ясно, че по време на изпълнението на договора за инженеринг са установени редица конструктивни и експлоатационни проблеми по обектите, които не са били предвидени на етап кандидатстване, съобщиха от пресслужбата на ОбС - Варна.

При обследване на залата за лека атлетика е констатирано, че металната конструкция е силно корозирала, на места с видими следи от изгниване и изронване. Съществуващата дограма е компрометирана, морално остаряла и с корозирали елементи, което води до течове, конденз и образуване на мухъл.

Подмяната на дограмата не е била включена в първоначалния проект, тъй като не е била заложена като задължителна мярка в доклада от енергийното обследване. Впоследствие проектантският екип е изразил становище, че подмяната е необходима за постигане на очаквания ефект от мерките за енергийна ефективност.

На заседанието бе обявено, че допълнителни строително-монтажни работи са необходими и за зала „Димитър Нушев“ и залата за модерен петобой, където мазилките по стените и таваните са силно компрометирани, с наличие на влага и напуквания, което не отговаря на здравно-хигиенните изисквания за спортни обекти. Тези дейности също са недопустими за финансиране по НПВУ.

В хода на съгласувателните процедури са издадени и здравни предписания от РЗИ – Варна, които изискват изграждане на ефективна вентилация и отопление в залата за лека атлетика и вентилация в зала „Димитър Нушев“ като условие за въвеждането им в експлоатация.

След дискусия съветниците одобриха отпускането на 631 349 евро с включен ДДС, тъй като евентуално закъснение може да възпрепятства успешното изпълнение на проекта с краен срок 30 май 2026 г. и да доведе до загуба на средства за Варна. В същото време те настояха до заседанието на Общинския съвет, насрочено за 29 януари 2026 г., да им бъдат предоставени количествено-стойностна сметка за дейностите, както и докладът от енергийното обследване на обектите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!