Община Варна с богата програма за Международния ден на детето

Снимка Община Варна

За трета поредна година Община Варна организира десетки инициативи - забавни игри, спортни активности, образователни занимания, музикални концерти, театрални и танцови представления по повод Международния ден на детето. Тази година събитието ще се проведе отново в два поредни дни – в навечерието на празника – на 31 май (неделя) и на 1 юни. Проявите ще бъдат на две основни локации – в Морската градина и в пространството от Икономическия университет до кръстовището на Община Варна.

И тази година инициативата „Слез от колата, включи се в играта“ дава път с предимство на пешеходците и най-вече на децата. В партньорство с десетки институции, неправителствени организации и спортни клубове Дирекция „Образование и младежки дейности“ и Дирекция „Спорт“ организират богата и разнообразна програма, напълно безплатна за всички посетители.

Пространството от Общината до ИУ – участъци от булевардите „Сливница“ и „Княз Борис I“, ще бъде затворено за движение на 31 май, за да могат децата да се включат активно в празничните дейности. Събитието ще се проведе от 10:00 ч. до 19:00 ч.

ПРОГРАМА:

10:00 ч., Спортни активности - пред двора на Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“:

- Ретро игри - игри с въже, обръчи и федербал;

- Демонстрации по стрийт баскет за малки и големи с БК „Шоутайм“;

- Демонстрации на гребни тренажори СГК „Черно море“;

10:00–13:00 ч., бул. „Сливница“

Детски градини от район „Приморски“:

- ДГ № 9 „Ален Мак“ - Рисуване с тебешири, бои, флумастри и пастели; танци, сапунени балони;

- ДГ № 10 „Карамфилче“ - Рисуване/отпечатване с балони, Рисуване върху глинен съд – гърне;

- ДГ № 11 „Незабравка“ – „Хартиени цветя за всички деца”;

- ДГ № 12 „Ян Бибиян“ - Творческа работилница „Творим с ръце и сърце“ - изобразителна дейност върху дърво/ подготвени шаблони, оригами;

- ДГ № 13 „Мир“ – „Художници под небето: Декоративно рисуване върху балон“; Конструиране на образи от хартия; Симетрично рисуване; Рисуване на образ с две ръце;

- ДГ № 14 „Дружба“ - Изработване на бижута; декоративно оцветяване;

- ДГ № 15 „Гълъбче“ - Оцветяване на дървени цветя и изработване на украшения от естествени материали и на цветни морски звездички, мидички и морски кончета; Оцветяване на постери с малки рисунки;

- ДГ № 16 „Слънчева Дъга“ - “С четка и усмивка: Творим заедно за 1 юни“ -оцветяване на детски гипсови фигури;

- ДГ № 17 „Петър Берон“ - Творчески дейности, изработване на хартиени изделия;

- ДГ № 18 „Чайка“ – Спортна гимнастика за деца – демонстрация; Демонстрация

по бойни спортове; Контактна зона за деца с кучета – компаньони;

- ДГ № 19 „Славейче“ - Най-дългата рисунка и игра „Морски шах“;

- ДГ № 20 „Бриз“ – Спортни дейности, акробатика;

- ДГ № 21 „Калина Малина“ - Ритмични игри и телесна перкусия; Двигателно-ритмични активности; Музикално-импровизационни игри; Игри за реакция и концентрация; Хвърляне на топка в цел; Игри с парашут; Дидактични игри за най- малките;

- ДГ № 23 „Иглика“ - „Най-дългата детска рисунка“;

10:00–16:00 ч., тротоар пред площад „Атлантическа солидарност“

„Заная“ – Академия по математика и Логика

10:00-13:00 ч., по бул. „Сливница“

ВелоБИБЛИОТЕКА с РБ „П.Славейков“

10:00–18:00 ч., бул. „Княз Борис I“ до пешеходната пътека

Панаир на науките и технологиите – ScienceMEUp Университет за деца

10:00–18:00 ч., площад „Севастопол“

Ротаракт - Порталът на Варна: Детска мисия пред времето

11:00–14:00 ч., пл. „Атлантическа солидарност“ (зад пазара на цветята);

„Подай ръка – спаси лапа“ - Общински приют за безстопанствени кучета

11:00-15:00 ч.

Демонстрация на патрулен полицейски автомобил и мотори, Военна полиция - техника и оборудване със съдействието на ОД на МВР и противопожарен автомобил и вишка със съдействието на РД ПБЗН;

11:00–13:00 ч.

Анимация Клоуни – ТШ „Вълшебната завеса“, ЦПЛР- ОДК

11:00 -13:00 ч., градинката пред ГХГ „Б. Георгиев“

Национална кампания „Детски пазар“ - Сдружение „Усмивка“, Фондация „Отворен час“;

11:00-12:00 ч.

Наблюдение с телескоп с преподаватели от ЦПЛР-НАОП „Н. Коперник“;

13:00-17:00 ч.

Арт базар от деца за деца - VarnaSpaces (Пространствата на Варна);

13:00–16:00 ч., бул. „Сливница“

Детски градини от район „Младост“:

- ДГ №24 „Детско градче“ - Изобразителни дейности;

- ДГ №25 „Златно зрънце“ - „Сцена за млади таланти“ и рисуване върху камъчета;

- ДГ №26 „Изворче“ - Спортно -развлекателни игри за малки и големи деца;

- ДГ №27 „Успех“ - Изобразителна дейност „Море“;

- ДГ №28 „Пролет“ - Спортни игри;

- ДГ №29 „Звънче“- „Цветни кошове“ – подвижна игра; „Активни карти“ – забавна образователна игра; „Сладолед“ – творческа игра;

- ДГ №30 „Синчец“- Художествено-творчески и приложни дейности - апликиране и рисуване;

- ДГ №31 „Крилатко“ - Подвижни игри с парашут;

- ДГ №32 „Моряче“ - Изобразителни дейности;

- ДГ №33 „Делфинче“ - Спортни активности;

- ДГ №34 „Лястовичка“ – „Пъстър свят“; „Вълшебни творци“; „Народни игри“;

- ДГ №35 „Детска радост“ - „Забавни игри – въздух и вода“; „Фокуси“;

- ДГ №36 „Морска звездица“ - Работа с тесто и природни материали; Подобряване на фината моторика и умения за работа с пластичен материал;

- ДГ 52 „Бялата лястовица“ - Творческо рисуване „Нарисувай мечтата си“ – рисуване върху найлонов филм с четка, пръсти, гъбичка и др.; Дидактична игра „Познай кой е“; Групово рисуване „Моите ръчички“; Апликиране „Близалка“;

15:00 – 16:00 ч., пл. „Севастопол“

Rio Kids - Bangarnga Флаш моб

16:00-19:00 ч.

Детски градини от район „Одесос“:

- ДГ 1 „Светулка“ - ИКТ – „Да играем с Мая“;

- ДГ 2 „Щастливо детство“ - Оцветяване на приказни герои с различни техники; Изработка на бижута;

- ДГ 3 „Звездичка“ - „Моето морско вълшебство“ - изработване на картички на морска тематика;

- ДГ 4 „Теменужка“ - „Цветно детство“ – приложни дейности;

- ДГ 5 „Слънчо“ - Подвижни ритмични игри (музика, движение и ритъм);

- ДГ 6 „Палечко“ - СТЕМ - Забавни опити;

- ДГ 7 „А.С.Пушкин“ - 3D Арт работилница;

- ДГ 8 „Христо Ботев“ - „В къщата на приказките“; „С четка и боички“;

- ДГ 53 „Слънчево Зайче“ - Ритмични игри; Рисуване с балон;

Детски градини от район „Вл. Варненчик“:

- ДГ 37 „Пламъче“ - Приложни изкуства/керамика. Стъкло/кинетичен пясък;

- ДГ 38 „Маргаритка“ - Ритмика;

- ДГ 39 „Приказка“ - Игри със спортни уреди;

- ДГ 40 „Детски свят“ - Сапунени балони, картини с тебешири, танци, мажоретки;

- ДГ 41 „Първи юни“ - Ателие „Пъстроцветко“: Дизайн на разделители за книги;

- ДГ 42 „Българче“ - “Арт работилница’’;

16:00-19:00 ч.

Спортен клуб „Тангра“ - спортни игри по лека атлетика

На сцената в пространството под Пантеона в Морската градина ще се проведе двудневният детски фестивал „Талантите на Варна”. Събитието се организира от дирекция „Култура и духовно развитие“.

31май (неделя)

10:30 ч., Концерт с участието на деца от школите на ЦПЛР – Общински детски комплекс: Студио „Балет“, Детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“ и Балет „Вива денс“

11:30 ч., Концерт с участието на деца от школите на ЦПЛР – Общински детски комплекс: ДТА „БЪЛГАРЧЕ“, Народен хор „Българче“, Вокален ансамбъл „Звездни струни“ и Школа „Балет“

12:30 ч., Концерт с участието на деца от Фондация „Звезди на изкуството” с вокален педагог Мила Маврова, Sunny Dance Studio, Детско шлагерно студио „ДА“

16:00 ч., Арт център „Арлекин“ – „Самодивско либе“ - представление

17:00 ч., Театрално студио „Вълшебната завеса“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс: „Ние ,Клоуните“ - представление и солови изпълнения на Максим Ялнъзов

Театрална школа „Арт денс джуниър“ - мини: представление

18:00 ч., Държавен куклен театър – Варна: „Бабините приказки“ - представление

1 юни (понеделник)

10:30 ч., Школа за народно пеене с ръководител Теодора Бориславова

10:40 ч., Вокална школа „Ив Мюзик“

11:15 ч., Танцова школа „Звездна Дъга“

11:30 ч., Детско-юношеска театрална формация „ФЕНИКС ДЖУНИЪР“ - „Как Антарктида бе разтопена и после пак бе заледена за два дена“

12:00 ч., НУИ „Добри Христов“, гр. Варна

13:00 ч., Детска вокална формация „Бънджи Сингърс”

13:40 ч., „Paradise Music“ към фондация „Ангелина Милева“

14:20 ч., Сдружение „Старс академи“

15:00 ч., ТШ „Стил денс 7"

15:30 ч., „Sharp Music Studio“

16:00 ч., СУ за ХНИ „Константин Преславски" – Варна

17:00 ч., Школа по вокално майсторство „STUDIO9“

17:30 ч., Mикс ТШ „АРТ ДЕНС – Джуниър“- старша група и Фондация „Звезди на изкуството”

18:30 ч., Вокално студио „Angel Voices“ с вокален педагог Атанаска Липчева

19:00 ч., Вокално студио „Harmony"

19:30 ч., Creators Dance Center

Разнообразни спортни инициативи, свързани с Международния ден на детето, организира и Дирекция „Спорт“ при Община Варна:

31 май (неделя)

9:00–13:00 ч., ПК „Приморски“

Плувен фестивал „Здравей, лято“ за деца и ученици от 7 до 1 год. Организатори: Дирекция „Спорт“ и КПС „Оренда“

9:00-12.00 ч., СК „Черно море“ - зала „Владислав“, спортна зала на СОУ „Е. Пелин“

Финали на Общински ученически игри – хандбал, баскетбол (ученици 5-8 клас)

Организатори: Българската асоциация спорт за учащи, Дирекция „Спорт“

9:00-15:30 ч., сп. зала на IЕ

Финали „Ученическа купа Варна“ – волейбол (ученици 8-10 кл.)

Организатор: Дирекция „Спорт“

9:00–12:00 ч., Стадион „Младост“

Турнир по лека атлетика „Ученическа олимпиада“ (5 до 18 г.)

Организатори: Дирекция „Спорт“, СК „Тангра“

14:00–18:00 ч., зала „Хр. Борисов“

Детски волейболен турнир в чест на 1 юни (ученици 6-7 кл.)

Организатори: Дирекция „Спорт“, СК „Черно море“, ВК „Черно море“

10:30- 12:30 ч., Морска градина, пространството в близост до Кривото дърво

Демонстрации на Варненски спортни клубове:

- Ръгби клуб „Варна“;

- Спортни танци с клуб Dance Motion;

- Фехтовка със СК „Черно море“;

- Таекуондо със СК „Одесос“;

Организатори: Дирекция „Спорт“, спортни клубове

1 юни (понеделник) - Ден на отворените врати

9:00-18:00 ч., СК „Черно море“ – зала „Владислав“

Безплатно ползване на залата за волейбол, баскетбол, тенис на корт, спортна гимнастика за деца до 15 години по предварително заявен график от спортните клубове и училища и задължително присъствие на треньор, учител или педагог.

Организатор: ССК „Черно море

17:00-19:00 ч., СК „Простор“- зала „Простор“ - акробатика

Възможност за запознаване със спорта акробатика и пробна тренировка заедно с шампионите на клуба.

Организатор: СК „Акро Старс“

