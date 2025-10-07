Община Варна с препоръка към гражданите заради очакваните обилни валежи

Булфото

Във връзка с постъпила информация от Националния институт по метеорология и хидрология - МОСВ за потенциално опасни метеорологични явления и предупреждение от трета степен (червен код) за дъжд с количества над 65 л/кв.м. на територията на област Варна за 07.10.2025 г. Община Варна информира гражданите, че се поддържа постоянен контакт с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Отговорните звена имат готовност за реакция при влошаване на метеорологичната обстановка.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за значителни валежи от дъжд трета степен (червен код) с количества над 65 л/кв.м. в 8 области в страната, в това число и Варна. По Северното Черноморие ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°С. Температурата на морската вода е от 18°-19°, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. В североизточните райони на страната се очакват и по-интензивни и придружени от гръмотевици валежи следобед.

В тази връзка Община Варна съветва жителите да обезопасят домовете и имотите си – да затворят добре врати и прозорци, да приберат леки предмети от балкони и дворове, които могат да бъдат отнесени от вятъра, както и да паркират автомобилите си далеч от дървета, строителни обекти и други потенциално опасни места.

В рамките на превантивните дейности още от края на месец септември е започнало почистване на дъждоприемните шахти в града, предприети са и действия по допълнителни обходи и почистване от листна маса.

Община Варна има готовност да използва системата за ранно оповестяване BG ALERT, за да изпрати съобщения до гражданите при евентуално усложняване на метеорологичната обстановка.

Сигнали за инциденти и опасности могат да се подават на телефон 112 и на дежурния телефон в общината – 052/820112.

Община Варна призовава гражданите да следят редовно прогнозите на НИМХ и информацията от институциите, да останат спокойни и да предприемат разумни мерки за безопасност.

