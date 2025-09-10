Община Варна се отчете за приходите и разходите за 2024 г.

Снимка: Petel.bg

Публично обсъждане на отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2024 г., организиран от председателя на Общинския съвет Христо Димитров, се проведе вчера - 9 септември, в зала „Пленарна“. То е в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси и на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. Отчетът беше представен от директора на дирекция „Финанси и бюджет“ Кирил Симеонов в присъствието на председателя на Общинския съвет, заместник-кметове, директори на общински дирекции, експерти от администрацията, представители на варненската общественост.

Данните от отчета и анализът на изпълнението му показват, че Община Варна запазва стабилно финансово състояние и изпълнява посочените фискални показатели на Закона за публичните финанси, съобщават от общината. Симеонов отчете, че през 2024 г. са осигурени средства за приоритетните направления - образование, социални и здравни дейности, култура, благоустрояване, екология, обществения ред и административно обслужване.

Приходи

По отношение на приходната част данните показват, че отчетът възлиза на 674,9 млн. лв., но всъщност реалният размер на получените приходи възлиза на 740,3 млн. лв. и представлява 104,6% от приетия от Общински съвет план на приходите за годината, тъй като по сметките на общината в края на годината има наличен преходен остатък от 2024 г. за бюджета за 2025 г. в размер на 65,4 млн. лв.

Отчетът на приходите за делегирани от държавата дейности за 2024 г. възлиза на 397,8 млн. лв., което е с 58 млн. лв. повече спрямо постъпилите приходи през 2023 г.

Отчетените приходи за местни дейности за 2024 г. са в размер на 277, 1 млн. лв. и са с близо 35 млн. лв. повече спрямо тези за 2023 г. Постъпленията от имуществени и други данъци са в размер на 120, 9 млн. лв., като в сравнение с тези от 2023 г. е налице увеличение от 9,6 млн. лв. При план за годината от 48 млн. лв., данъкът при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин бележи много добро изпълнение за 2024 г. от 54,6 млн. лв., което е с над 8,2 млн. лв. повече от това за 2023 г.

Към неданъчните местни приходи, където се включват приходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, наказателни лихви, приходи от концесии и други, изпълнението е в размер на 91,4 млн. лв. Основен дял в отчетените за 2024 г. неданъчни приходи заемат общинските такси - с отчет от над 46,7 млн. лв. От тях най-голям относителен дял в изпълнението заема такса битови отпадъци – 38,8 млн. лв. или 83% от всички общински такси. Следват други общински такси – 2,8 млн. лв.; такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна – 1,6 млн. лв.; такси от административни услуги – 1,4 млн. лв. и т.н.

Разходи

Общо отчетените разходи по бюджета на Община Варна за 2024 г. са в размер на 674,9 млн. лв. Предоставени са близо 93 млн. лв. повече средства за различните функции по бюджета в сравнение с тези за 2023 г. В структурата на отчета на разходите най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 40 %, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 22 %, „Икономически услуги и дейности“ -10% и т.н.

Предоставените средства за функция „Образование“ възлизат на 268,7 млн. лв. Осигурен е значителен ресурс за подобряване и модернизация на образователната среда чрез инвестиции в нови сгради, пристройки, оборудване, нови учебни и спортни пространства, образователни програми, подкрепа за кариерното развитие на учителите и други. Чрез бюджета на Община Варна за 2024 г. са осигурени средства още за реализиране на множество Общински програми по различните направления и функции, общо в размер на 18,8 млн. лв.

През 2024 г. са предоставени помощи по решение на Общински съвет за различни групи от гражданите на Варна общо в размер на близо 6 млн. лв., в т.ч. за транспортни разходи, лечение на граждани, подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, подпомагане на социално слаби граждани, на деца на загинали полицаи, погребения на социално слаби граждани.

Реализираната Капиталова програма през 2024 г. е с рекорден размер за годината - предоставени са общо 108,8 млн. лв. за изпълнението й със средства от бюджета и със средства от европейски програми и проекти със съответното съфинансиране. Изпълнението на капиталовата програма създава условия за растеж, подобряване качеството на живот и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции. Преобладаващата част от средствата са насочени към благоустрояване на междублокови пространства и ремонтни дейности на уличната мрежа.

В заключение, директорът на дирекция „Финанси и бюджет“ Кирил Симеонов отбеляза, че изпълнението на бюджета за 2024 г. показва, че Община Варна запазва стабилно финансово състояние и изпълнява посочените фискални показатели на Закона за публичните финанси:

- Наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината представляват 5,2 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, при допустим праг от 15% съгласно Закона за публичните финанси.

- Спазени са фискалните правила по чл. 32, ал. 1 Закона за публичните финанси – годишният размер на плащанията по общинския дълг е 8.66% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на база на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, при допустим праг от 15%

- Наличните към края на годината поети ангажименти по бюджета на общината представляват 30,58 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, при допустим праг от 50%, съгласно чл. 94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

Стабилното финансово състояние бе потвърдено от най-авторитетните финансови институции - Сметната палата и Агенцията за кредитен рейтинг, отбеляза още Симеонов.

Консолидираният годишен финансов отчет на община Варна за 2024 г. бе одитиран и заверен от Сметната палата. В края на октомври 2024 г. Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ анализира финансовото състояние на общината и потвърди Кредитния рейтинг на Община Варна:

- Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива: стабилна

- Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива: стабилна

Кредитната агенция отбелязва в доклада си, че въпреки несигурната външна среда, очаква Община Варна да продължи да поддържа устойчиво финансово развитие. Този Кредитен рейтинг доказва, че при изпълнението на бюджета, спазвайки строга финансова дисциплина, Община Варна запазва стабилно финансово състояние, изпълнява фискалните показатели на Закона за публичните финанси, гарантиращи устойчивост на общинските финанси при публичност и прозрачност на дейностите и извършване на разходите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!