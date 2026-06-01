Община Варна се включва в националната кампания „Да изчистим България заедно 2026“

За поредна година Община Варна ще се включи в националната кампания „Да изчистим България заедно 2026“, която в морския град ще се проведе на 6 юни, събота. Емблематичната кампания на bTV тази година ще премине под мотото „Седмица на бъдещето“ и ще се проведе в периода 1 – 7 юни в контекста на Световния ден на околната среда – 5 юни.

На 6 юни се приканват всички граждани, институции, бизнес организации, образователни, социални и културни институти да се включат активно за допринасяне на една по-чиста, приветлива и устойчива градска среда. Кампанията е насочена към почистване на междублокови пространства, паркове, детски и спортни площадки и други обществени места, с цел да се насърчи отговорното отношение към околната среда.

Събраните отпадъци следва да бъдат поставяни в чували и оставяни до съдовете за битови отпадъци и контейнерите за разделно събиране. В тях не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, опасни отпадъци, излезли от употреба гуми и стари електрически уреди.

За всички желаещи да се включат в кампанията ще бъдат осигурени чували и ръкавици. Те могат да се обърнат към еколозите в районните администрации, както и към общинската администрация, на посочените по-долу телефони за контакт:

- Отдел „Контрол и опазване чистотата на обществените територии”, дирекция

„Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна – 052/820 345

- район „Одесос” – 052/612 877

- район „Приморски” – 052/359 158

- район „Младост“ – 052/820 877

- район „Аспарухово” – 0888/340 114

- район „Владислав Варненчик“ – 052/575 720

- км. „Звездица“ – 052/820 662

- км. „Тополи“ – 052/741 003

- км. „Казашко“ – 052/820 664

- км. „Константиново“ – 052/820 797

- км. „Каменар“ – 052/671 323

01.06.2026 г.

Пресцентър на Община Варна

