Община Варна стартира проекти за енергийна ефективност в социални услуги за деца и младежи

Снимка Община Варна

Община Варна започна изпълнението на два проекта, свързани с подобряване на условията в социалните услуги и намаляване на разходите за енергия чрез използване на възобновяеми енергийни източници и екологичен транспорт.

По първия проект - „Инсталиране на фотоволтаични системи в сгради на социални услуги в община Варна и закупуване на електрическо превозно средство със зарядна станция“, ще бъдат изградени фотоволтаични системи в пет социални услуги за деца и младежи със и без увреждания. Те са част от Комплекса за социални услуги за деца и младежи, като три от сградите се намират в основната база на комплекса, а две - в кв. „Изгрев“.

В рамките на проекта ще бъде закупено и електрическо превозно средство със зарядна станция, която ще бъде монтирана до къща А на комплекса. Основната идея на проекта е чрез използването на слънчева енергия да бъдат намалени разходите за електроенергия и да се подобри енергийната ефективност на социалните услуги. Очаква се да бъдат постигнати минимум 30% икономии на енергия. Намаляването на текущите разходи ще даде възможност повече средства да бъдат насочвани към самите потребители на услугите – за по-добра грижа, по-добра среда и подкрепа в ежедневието им.

Общата стойност на проекта е 284 762,35 евро, като финансирането е изцяло безвъзмездно.

Успоредно с това Община Варна изпълнява и втори проект – „Закупуване на електрическо превозно средство със свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Варна“. По него ще бъде осигурено още едно електрическо превозно средство, както и зарядна станция, която ще бъде монтирана до социалната услуга „Приют“ на ул. „Петко Стайнов“ №7. Стойността на втория проект е 58 082,76 евро, като средствата отново са осигурени чрез безвъзмездно финансиране.

На събитието за представяне на проектите присъстваха заместник-кметът Снежана Апостолова, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Димитричка Кънчева, Христина Димитрова - директор на Дирекция „Социално подпомагане“, както и ръководителят на Комплекса за социални услуги за деца и младежи Дияна Дянкова.

Снежана Апостолова подчерта, че тези проекти са важна стъпка към по-модерни, устойчиви и ефективни социални услуги. Изпълнението им ще допринесе както за намаляване на въглеродните емисии и по-ефективно използване на енергията, така и за създаването на по-добри условия в социалната инфраструктура на Община Варна.

Крайният срок за изпълнение на дейностите и по двата проекта е 31 юли 2026 г. Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU, по инвестиция BG-RRP-13.009, информира Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!