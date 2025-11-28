Община Варна започна приема на заявления за участие в коледните базари

Пиксабей

Община Варна започва да приема заявления от страна на юридически и физически лица, които имат желание да участват в коледните базари в града, съобщиха от дирекция „Култура и духовно развитие“. Заявленията се приемат в деловодство на Общината и като задължителни допълнителни материали се прилагат: писмено описание на хартия на концепцията, период с включени монтаж, демонтаж и почистване, обща квадратура, скица на разположението на отделните обекти с размери, 2D/3D визуализации (снимков и/или видео материал) на предложението, включващи коледна украса и празнично осветление, вид и описание на стоките, които ще се продават, списък на търговците, които ще участват, както и подробно представяне на кандидатите по отношение на тяхна предходна дейност и опит в областта на временните базари (по–специално на територията на град Варна). При заявка за изграждане на сцена на територията на базара е необходимо подробно представяне на културната програма, която организаторът планира и последващо съгласуване.

Заявления могат да подават както фирми, желаещи да реализират цялостна организация и провеждане на коледен базар, така и физически и юридически лица, които искат да се включат с отделни търговски обекти като част от коледен базар. Срокът за подаване на необходимите документи и предложения е до 5 декември 2025 г. включително. Предимство ще получат кандидатите, които са предложили най–атрактивна и уникална коледна визия и атмосфера.

При издаване на разрешение за търговия на открито по време на Коледен базар 2025 търговецът заплаща такси по действащите нормативни актове. Разрешението за поставяне се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва. В случай, че кандидатът има неплатени задължения към Община Варна, предложението му няма да бъде разглеждано.

Локациите, които Община Варна е предвидила за изграждане на временни коледни базари, са:

Площад „Независимост“ –между ДТ „Стоян Бъчваров“ и сцена „Филиал“ на ДТ „Стоян Бъчваров“ – приемат се идейни концепции за изграждане на коледен базар за изложители на стоки и сувенири, къщички за предлагане на храна и напитки с прилежащи места за настаняване на открито, богата коледна украса и празнично осветление;

Централен подлез – приемат се предложения и идейни концепции за изграждане на коледен базар с маси за изложители на занаятчийски стоки и сувенири и др. Допустимо е разполагане на атракциони, без предлагане на храни и напитки, като коледната украса и празнично осветление са задължителни;

Ул. „Михаил Колони“ - между площад „България“ и „Шишкова градинка“ - приемат се идейни концепции за изграждане на коледен базар с малки шатри и маси за изложители на занаятчийски стоки, подаръчни стоки и сувенири, коледна украса, книги и др., като коледната украса и празнично осветление са задължителни;

Ул. „Княз Александър Батенберг“ – площадно пространство между хотел „Мусала“ и паркинг „Дупката“ - приемат се идейни концепции за изграждане на коледен базар за изложители на стоки и сувенири, пакетирани хранителни продукти, фермерски продукти и др.;

Община Варна - площадно пространство между Община Варна и фонтаните до Община Варна - приемат се идейни концепции за изграждане на коледен базар за изложители на стоки и сувенири, къщички за предлагане на храна и напитки с прилежащи места за настаняване на открито, поставяне на атракциони, като коледната украса и празнично осветление са задължителни;

