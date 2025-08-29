Община Варна започва контрол на популацията на над 20 хиляди бездомни котки

Пиксабей

След отправения преди месец призив за партньорство, Община Варна започна поредица от срещи с неправителствени организации с цел разработване на съвместни инициативи за защита на бездомните животни. Първата от тях се проведе днес с представители на „ЛеоЛайф България“. В разговора участваха директорът на дирекция „Управление на собствеността“ Юлиана Кожухарова и директорът на дирекция „Канцелария на кмета“ Антоанета Петрова.

Основен акцент на дискусията беше подготовката на кампания за кастрация на улични котки. Неправителствената организация заяви готовност да подпомогне общинската администрация чрез предоставяне на данни и проучвания, мобилизиране на доброволци и разпространение на информация за инициативата. С тази кампания искаме да покажем, че грижата за животните е обща отговорност. Целта е да постигнем устойчив контрол върху популацията на бездомните котки по хуманен начин. Вярвам, че с активното участие на неправителствени организации и граждани ще успеем да изградим работещ модел, който да подобри средата и за животните, и за хората, каза Антоанета Петрова, съобщиха от общинската пресслужба.

Община Варна извърши преброяване на популацията през миналата година, според което на територията на общината живеят над 20 000 котки. Целта на кампанията е да се ограничи нарастването на популацията чрез прилагането на метода „Хвани, кастрирай и върни“ – признат от експерти и учени по света като един от най-ефективните подходи за контрол на уличните животни, посочиха от неправителствената организация.

По време на срещата се обсъди вариантът Общината да сключи договори с ветеринарни клиники – по една във всеки от петте района. Доброволците ще водят животните за манипулация, при която ще се извършва кастрация, маркиране, ваксинация против бяс и обезпаразитяване. Ветеринарните лекари ще удостоверяват, че котките са преминали процедурата и са останали под наблюдение за 24 часа, преди да бъдат върнати на мястото, откъдето са били взети.

Община Варна ще проведе прозрачна процедура за избор на ветеринарни заведения, като ще бъдат отчетени капацитетът им и цената на услугата. Важно е всяко животно да получи качествена грижа и достатъчно време за възстановяване, за да не бъде изложено на риск, подчерта Кожухарова.

По данни на организацията в града функционират най-малко 14 ветеринарни заведения, които могат да отговорят на изискванията и да извършват необходимите манипулации. Координацията между общината и неправителствените организации ще продължи и в следващите месеци, за да се осигури последователност и устойчивост в мерките за защита на животните.

