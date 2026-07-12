Община Ямбол планира укрепителни дейности по западния ръкав на река Тунджа

Снимка Пиксабей, илюстративна

Дейности по укрепване на речното корито (кюне) на река Тунджа в участък от западния ръкав край жилищен комплекс „Златен рог” е предмет на обществена поръчка, обявена от Община Ямбол. Целта е изместване на кюнето в старото му трасе, за да се предотврати изравяне и скъсване на лявата предпазна дига, пише в документацията, публикувана в официалния регистър на обществените поръчки, съобщи БТА.

Мерките са планирани за участък от около 350 метра в района на пресичане на ул. „Дружба” с крайбрежната ул. „Иван Параскевов”. В материалите се посочва, че целта е изправяне на речното корито и запълване на съществуващите меандри със земна маса. Извивките на реката са образувани вследствие от извършени през 80-те години на 20-и век строителни дейности на паропровод, минаващ напречно над този ръкав. Издигнатите тогава стоманобетонови колони стоят и досега в коритото на Тунджа.

Така създадените меандри в участъка отклоняват течението на реката като нарушават водния отток, а това създава риск от евентуално скъсване на лявата предпазна дига, пише като мотиви в документите. Сред планираните мерки е и извършване на биологично укрепване на речното корито със засаждане на тревиста растителност.

Обявлението за събиране на оферти от потенциални изпълнители е с прогнозна стойност 116 253 евро с ДДС. Изрично е посочено, че към момента на обявяване на обществената поръчка не е осигурено финансиране. Предвидено е такова да бъде осигурено по проектно предложение „Инвестиции в околната среда в град Ямбол – р. Тунджа“, с което Общината кандидатства за европейски средства по програма „Околна среда” 2021 – 2027. Решение за това беше гласувано на заседание на Общинския съвет през месец май т. г.

Обществена поръчка със същия предмет и финансови параметри е прекратена на 7 юли, показа справка в Регистъра. Единственият кандидат, подал оферта - ДЗЗД Апекс Проджект, е предложил да извърши дейностите на стойност 359 334,40 евро без ДДС. Кандидатът не е допуснат до етап разглеждане на Техническо предложение поради несъответствие с критерия за подбор за технически и професионални способности, също и за опит в изпълнение на дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, пише в решението на комисията.

Оферти по новата поръчка се приемат до 23 юли.

В същия участък на реката Община Ямбол планира изграждане на нов пешеходен мост, припомня БТА. Целта му е да свързва ж. к. „Златен рог” със западната промишлена зона. Съоръжението ще бъде и за велосипедно движение. Строителството му е заложено в нов Генерален план за организация на движението, утвърден с решение на Общинския съвет през февруари т. г.

Редактор "Екип на Петел",

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