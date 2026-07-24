Общината: Решение на комисия към ОбС поставя под риск изпълнението на проекта за обновяване на Летния театър във Варна

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Решението на Постоянната комисия „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет да изключи финансирането за обновяването на Летния театър до провеждането на конкурс за идеен проект възпрепятства изпълнението на проекта в одобрения му вид и създава риск за осигуреното европейско финансиране.

В началото на 2025 г. Общинският съвет е одобрил необходимото съфинансиране за обекта с Решение № 472-2 по Протокол № 19 от 30.01.2025 г. Със същото решение е допуснато предварително изпълнение, като Общинският съвет е поел ангажимент ежегодно да предвижда необходимите средства за проекта в периода 2026–2029 г.

След одобряването на проектното предложение и предвид кратките срокове за изпълнение общината не разполага с технологично време за промяна на вече приетите параметри и начина на възлагане. Това заяви днес ръководителят на проекта Елис Рахимова по врем на заседание на ресорната комисия, посочват от общинската пресслужба.

Тя уточни, че сградата на Летния театър не е недвижима културна ценност, но се намира в историческото ядро на Морската градина. Поради това проектните решения подлежат на съгласуване с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство. Допустимите намеси са определени в техническата спецификация и предвиждат запазване на характерния архитектурен облик, зелената среда и традиционните материали, включително балчишкия камък. Проектирането в рамките на инженеринга ще се извършва поетапно, като всяка фаза ще подлежи на контрол и съгласуване, обясни още Рахимова.

По думите й, до края на 2026 г. следва да бъде сключен договор за възлагане на дейностите. Всяка промяна на вече одобрения подход създава риск от невъзможност проектът да бъде реализиран в договорените срокове. Общата стойност на дейността е 6,5 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4,9 млн. лв.

Директорът на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ Мая Иванова припомни, че Община Варна е поела ангажимент към партньорите си да изпълни проектите си от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции. Ако проектът за обновяване на Летния театър не бъде реализиран в срок, може да се наложи общината да осигури финансиране му със собствени средства.

Редактор "Екип на Петел",

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