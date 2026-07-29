Общината осигури два нови електрически автомобила за нуждите на социалните услуги във Варна

снимка: Община Варна

Община Варна осигури два нови изцяло електрически автомобила, които ще подпомагат предоставянето на социални услуги на територията на общината. С това успешно приключва изпълнението на проектите за тяхното закупуване и изграждане на свързани зарядни станции, реализирани с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. Новите електромобили вече са част от ежедневната дейност на общинските социални услуги и ще се използват от Комплекса за социални услуги за деца и младежи (КСУДМ) и Приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, като ще улесняват мобилната работа на екипите и обслужването на потребителите, посочват от общинската администрация.

По време на заключителното публично събитие заместник-кметът на Община Варна Снежана Апостолова подчерта, че проектите са стъпка към модернизиране на социалните услуги чрез прилагането на устойчиви и екологично отговорни решения. По думите й инвестициите в подобна инфраструктура съчетават ефективното използване на публичните средства с подобряване качеството на услугите за хората, които ежедневно разчитат на подкрепата на общината.

Апостолова връчи символично ключовете на новите електромобили на директорите на двете социални услуги – Диана Дянкова, директор на КСУДМ, и Марко Марков, директор на Приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица

Ръководителят на проектите Едуард Зайончковски представи основните параметри на изпълнените дейности и отбеляза, че новите електромобили ще осигурят по-гъвкава организация на работата на екипите на социалните услуги, ще намалят разходите за транспорт и ще допринесат за ограничаване на въглеродните емисии. Изградените зарядни станции гарантират възможност за надеждна и ефективна експлоатация на превозните средства.

В събитието участваха още директорът на дирекция „Социални дейности“ в Община Варна Изабела Иванова, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Варна Димитричка Кънева, представители на двете социални услуги и други.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост като част от усилията на Община Варна за изграждане на по-устойчива, модерна и достъпна социална инфраструктура.

Редактор "Екип на Петел",

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