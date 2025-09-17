Общината отпусна 550 000 лева на Спартак

Снимка Фейсбук

Общинският съвет във Варна отпусна 550 000 лева на футболния Спартак. Новината съобщи неговия шеф Алекс Илиев.

Ето какво написа той в личниия си профил във Фейсбук:

Уважаеми фенове на Спартак Варна,

След едномесечна борба постигнахме важно решение – извънредна сесия на Общински съвет Варна завърши с положително решение за нашия клуб.

Днес първо Комисията по финанси и бюджет одобри предложението, след което бе свикана извънредна сесия, на която Общински съвет Варна реши да бъдат отпуснати 550 000 лева на ФК „Спартак Варна“ за покриване на част от задълженията – най-опасните, свързани с НАП.

Изминалият месец беше труден и емоционален. Благодаря на всички колеги от Общински съвет за подкрепата и разбирането. Вярвам, че администрацията ще направи всичко необходимо решението да бъде изпълнено и че личните конфликти ще останат настрана в името на бъдещето на Спартак.

Това решение не решава всички финансови проблеми на клуба, но е първа и изключително важна крачка, която показва ясно желание – Спартак Варна да продължи своето съществуване.

Надяваме се тези действия да бъдат силен сигнал към всички, които биха искали да подкрепят и финансират нашия любим клуб.

Само Спартак Варна!

