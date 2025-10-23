Общината публикува заповед за въвеждане на "Зелена зона" от понеделник във Варна

Булфото

С общинска заповед от 20 октомври 2025 г. ръководството на Община Варна въведе режим за кратковременно платено паркиране "Зелена зона" във всички седем подзони, включително и подзона 7 - квартал "Чайка". Предварителното изпълнение на заповедта може да се обжалва в 3-дневен срок, а заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд в 14-дневен срок от съобщението за нейното издаване, предаде Радио Варна.

От Инициативния комитет, който организира протести срещу въвеждането на зелената зона съобщиха пред медията, че са обжалвали заповедта, подписана на 20 октомври.

Припомняме, че живеещите във варненския квартал подчертаха по време на протестите, че планираните 2800 места са недостатъчни.

Заповедта на Община Варна е публикувана в сайта на администрацията.

Техническата готовност за въвеждането на "зелена зона" във Варна е налице. Това подчерта за Радио Варна и предаването "Пост Фактум" временно изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов.

