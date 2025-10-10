Общината с открито писмо до БФВ: Варна е готова! Варна заслужава! Върнете Евроволей 2026 във Варна!

снимка: Община Варна

Община Варна излиза с открито писмо до Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и нейния президент Любомир Ганев с апел да преразгледа намерението си да предостави домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. на София. В него се настоява БФВ да потвърди провеждането на срещите в Двореца на културата и спорта във Варна, каквото беше досегашното решение. Аргументите в полза на домакинството на Варна бяха изложени от изпълняващия функциите кмет Павел Попов по време на заседанието на Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общинския съвет.

Открито писмо с настояване за преосмисляне на заявеното намерение от страна на БФВ бе изчетено и от председателя на Общинския съвет Христо Димитров. То е съгласувано с всички групи в местния парламент. От трибуната на зала „Пленарна“ в Община Варна бяха призовани ръководствата и членовете на всички спортни клубове в града, на образователните и културните институции, както и цялата варненска общественост да се обединят около настояването волейболът да се върне във Варна.

Създадена е и петиция в подкрепа на варненското домакинство. Тя е достъпна онлайн за всички потребители на адрес: https://www.peticiq.com/ 500457?utm_source=web_share или за подпис в сградата на Община Варна (бул. „Осми приморски полк“ 43).

Публикуваме текста на откритото писмо без съкращения:

