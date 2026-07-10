Общината завежда дело срещу извършителите на незаконното заграждение, спиращо достъпа до плаж Галата във Варна

снимки: Фейсбук, Благомир Коцев

Община Варна завежда дело срещу лицата, извършили незаконното заграждане на част от общински терен, който спира достъпа до плажа на "Галата". Предприемаме всички законови действия, за да възстановим собствеността и свободния достъп до плажа на варненци. Това написа във фейсбук профила си кметът на Варна Благомир Коцев.

"Наредих проверка по случая след сигнали в социалните мрежи. Установените обстоятелства пораждат сериозни съмнения за схема за придобиване на общински имот.", посочва Коцев.

По думите му гражданин е подал заявление за извършване на обстоятелствена проверка и признаване на право на собственост върху терена. В отговор Община Варна е издала удостоверение, в което изрично е посочено, че имотът е общинска собственост. Части от него са отчуждени още през 60-те години на миналия век, а теренът е предвиден за улица и обществена инфраструктура.

Въпреки това именно с този документ впоследствие е издаден нотариален акт в полза на т.нар. "собственик". Как и на какво правно основание се е случило това, следва да бъде установено от компетентните органи, заявява още варненският кмет.

"Общинската собственост и достъпът на гражданите до плажа няма да бъдат предмет на частни схеми", категоричен е Коцев.

Редактор "Екип на Петел",

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