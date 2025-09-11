Общини обмислят протести в защита на ВиК дружествата си

Снимка: Пиксабей

Общините заплашват с протести в защита на своите ВиК дружества. Управители на общинските предприятия и представители на общинските съвети се обявиха срещу законопроектът за ВиК, който предвижда окрупняване на активите и обединяване на управлението в сектора. Освен че не решава проблемите, законопроектът на Министерския съвет ще доведе до поскъпване на водата, до влошаване качеството на услугата и дори до водна криза, предупредиха представителите на 10 общини от страната, предава БНР.

Законопроектът за ВиК предвижда ликвидирането на общинските водоснабдителни дружества, прехвърлянето на активите към общините и предаването им на областните ВиК асоциации, като цената на водата се изравнява във всички населени места в съответната област, без да се отчитат реалните разходи за водоподаване, за добиване и за пренос, качество и т.н, затова общините се обявиха срещу проектозакона и заплашиха с протести, блокади и реални стачни действия, ако предложението бъде прието от Народното събрание. Сред недоволните бяха представители на общините: Берковица, Панагюрище, Ракитово, Сандански, Сапарева баня, Батак, Пещера, Троян, Брацигово и Петрич.

Председателят на Общинския съвет в Петрич Светла Данаилова аргументирано обясни позицията на общините, че законопроектът е противоконституционен, противоречи и на Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и Закона за общинската собственост. Освен това посочи, че цената на водата в Петрич е два пъти по-ниска от тази в областната асоциация в Благоевград, а качеството на услугата е на по-добро ниво.

Председателят на Общинския съвет в Сапарева баня Костадин Николов обясни как в следствие на нормативните промени водата ще поскъпне многократно, качеството ще се влоши, като не изключи дори водна криза и подчерта, че в момента дружеството е на печалба при 1.40 на кубичен метър вода за потребителите.

Кметове и представители на общините бяха категорични, че този законопроект ще удари по сектора и управлението на добре работещите ВиК-дружества. Най-напред ще спре инвестициите, след това ще ограничи работните заплати, ще лиши предприятията от квалифицираните специалисти и в крайна сметка ще влоши качеството на услугата, а водата, освен че ще се окаже дефицитна, ще бъде и много скъпа, така че призивът засега е да не се приема предложението, но в крайна сметка общините са решени и категорично да се противопоставят, като заявиха масовата готовност за протести на своите жители.

