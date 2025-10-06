Общини в Пернишко и Кюстендилско остават без ток

Пиксабей

Кризата с липса на ток в общини около Перник и Кюстендил се задълбочава. Слушатели на БНР алармират, че от четвъртък в две села в община Брезник няма ток. Живеещите там се опасяват, че ако се наложи да викат спешна помощ или ако попаднат в друга опасна ситуация, са безпомощни.

В много други населени места също са без електричество за пореден ден.

От "Електрохолд" запад нямат конкретен отговор, тъй като обявената до този момент автоматична информация за възстановяване на електроподаването непрекъснато се променя. Последната информация е, че токът ще бъде възстановен към края на деня или, в най-добрия случай - следобед.

Конкретно, за общините Брезник, Трън, Своге и Етрополе сега се обявява, че ще има ток в 14,30 ч. В общините Кюстендил и Трекляно ток ще има евентуално в 21:30 минути.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!