Общините в област Варна ще приемат сигнали за нарушения, свързани с еврото

Снимка: Областна администрация - Варна

Специален служител във всяка от общините във Варненска област ще отговаря на телефон, публикуван на сайтовете им, на получени от гражданите сигнали, свързани с въвеждането на еврото, съобщи областният управител проф. Андрияна Андреева.

Това е било уточнено на първото заседание на Областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото на територията на региона, предава Радио Варна.

Стана ясно, че нито във Варна, нито в останалите община има подаден сигнал за нарушения, свързани с въвеждането на еврото.

От Областната дирекция на МВР са информирали, че в региона няма регистрирани нарушения и няма напрежение, свързани с новата валута.

В КЗП и НАП сигналите са най-много, става дума за необосновано повишение на цените на стоки и услуги, както и за дефицит на евро в пощенски клонове.

От Комисията за защита на потребителите са информирали, че от октомври досега са проверени 730 обекта, съставените актове са 32, 10 са за необосновано повишение на цените.

На фризьорски салон е издадено едно наказателно постановление.

Проф. Андреева съобщи, че всеки петък от институциите, членове на Областния център ще изпращат обобщена информация за извършеното през седмицата, която в понеделник ще бъде изпращана в Министерския съвет, а след това и на медиите.

