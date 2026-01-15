Общински съветник: ГЕРБ ще подкрепи кмета на София, ако той прояви смелост

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Кметът на София Васил Терзиев казва, че „Софекострай“ го саботират. Когато води разговори с тях да поемат повече работа, те му казват, че не могат към момента. Казват му, че е трудно с набирането на персонал и всякакви други оперативни проблеми, които използват за оправдания, за да не могат да поемат повече работа.

Това обяви общински съветник от „Възраждане“ в СОС.

Затова обаче аз казвам да внесе доклад, с който да поиска смяна на шефа на „Софекострой“, да излезе и да каже истината. Терзиев ще намери мнозинство, защото в тези кризисни ситуации дори ГЕРБ са принудени да гласуват политически правилно, тъй като иначе щетата за тях е прекалено голяма, когато нещата се очевидни, започна Деян Николов.

Както те самите подкрепихат деветте милиона инвестиция за „Софекострой“ като кризисна мярка, по същия начин има възможност Борисов да вдигна телефона и да им каже: Сменяйте го този шеф на „Софекострой“, нека да няма с какво да се оправдава Терзиев. Това сме го виждали как се е случвало няколко пъти, добави той.

Така че едни по-смели действия от страна на кмета могат да доведат до по-адекватно решаване на кризата с боклука, защото моето най-голямо притеснение в дългосрочен план е какво се случва. Към момента с начина, по който се подхожда, е да се направят някакви действия, с които да спечели месец два-три, но след това ние ще сме в изходна позиция, каза още по бТВ Николов.

