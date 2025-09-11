Общински съветник: "Пътна полиция" да санкционира родителите за тротинетките!

Пиксабей

В момента за първи път екипът на кмета се опитва да събере и да дигитализира списък с всички пешеходни пътеки на града, защото е ключово. Досега не е имало и трябва да се започне, за се знае къде са за ремонтите. Дигитализират се пътните знаци. Първата стъпка е направена, съобщи в интервю пред БНР общинският съветник в СОС Симеон Ставрев.

"Екипът работи по децентрализация за маркировката и дават повече права и ангажименти на районните кметове и задължения да маркират те, защото най-добре познават своите райони", каза Ставрев.

Той съобщи, че предстои да се подпише нов договор за поддържане на пътната маркировка с фирма:

"Това не беше направено при предишния заместник-кмет по транспорта. Затова досега не са обновени зоните. Разчитаме единствено на ЦГМ, дружеството има ангажимент да оправя кални точки и маркировка. Разчитаме на тях, докато договорът не се сключи."

Въпреки проблема в София, преди новата учебна година се проверяват пешеходните пътеки, инфраструктурата и пътната безопасност.

За новите правила в ЗДвП Ставрев коментира, че контролът на тротинетките зависи най-много от Пътна полиция-СДВР за санкциониране на родителите, за да си възпитават децата и да ги контролират:

"Законът задължава водачите да са с каска, второ - деца под 16 години нямат право да управляват електрическите превозни средства, а и в тъмно да не карат. Трябва да се спазват правилата. Иска ми се родителите да контролират децата си и да не им позволяват да карат с 30 км в час."

Общинският съветник поиска да има повече патрулки по улиците:

"МВР имат над 1700 нови патрулки и мотори. Нека да бъдат на ключови места, а не да стоят пред районните".

Той призна, че очаква нови стачки на работещите в градския транспорт и припомни, че е вкарал доклади в СОС за ученическите автобусни линии.

