Общински съветник: Варна няма проектна готовност за еврофинансиране

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Варна няма проектна готовност за еврофинансиране. Това каза общинският съветник от формация "Алтернативата на гражданите" Давид Киркоров, който е председател на Постоянна комисия "Европейски въпроси и международно сътрудничество" към Общински съвет - Варна.

Той изрази резервираност към поемането на дълг от 44,5 млн. евро от Община Варна. Този размер на кредита ще изисква един сериозен ресурс на месечна база, но кметската администрация губи доверие по отношение на справянето си с бюджета, допълни Киркоров, цитиран от Радио Варна.

Заемът ще се използва за редица инфраструктурни проекти, а необходимото собствено участие е в размер на 13,6 млн. евро. Киркоров изчислява, че само погасяването на главницата на месец ще възлиза на стойност от около 300 000 евро.

Сред обектите са реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици, обновяване на пешеходни и автомобилни подлези, както и подготовка на стратегически инфраструктурни проекти за бъдещо изпълнение.

Един от най-важните проекти е реконструкцията на ул. „Вяра“ от бул. „Сливница“ до бул. „Цар Освободител“ в район „Младост“, за която през годините са постъпвали многобройни сигнали от граждани заради лошото състояние на асфалтовата настилка. Сред обектите, предложени за финансиране, са още основен ремонт на ул. „Студентска“ в участъка от ул. „Мир“ до бул. „Осми приморски полк“, на ул. „Ген. Колев“ от бул. „Владислав Варненчик“ до ул. „Чаталджа“, на бул. „Цар Освободител“ от пътен възел „Летище“ до бул. „Атанас Москов“, както и на бул. „Осми приморски полк“ от ул. „Сирма войвода“ до ул. „Цар Борис III“.

Общинският съветник изрази опасенията си, че за част от проектите липсва необходимата проектна готовност или друга техническа документация, която да гарантира реалното им стартиране в близко бъдеще.

Въпроси около начина, по който са формирани прогнозните стойности на отделните обекти, както и липсата на ясно планиране на инвестициите, също според него буди притеснение.

Той даде конкретен пример с остойностяване на ремонт на подлез.

Съществува риск от загуба на европейско финансиране на няколко важни проекта, ако не бъде осигурено необходимо съфинансиране от страна на Общината, предупреждава той.

Редактор "Екип на Петел",

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