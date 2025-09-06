Общински съветник от ГЕРБ припадна на официалните чествания за 6-и септември, изнасят го с линейка

кадър: Флагман, youtube

Изведоха го с линейка, той бе контактерн.

Общинският съветник от ГЕРБ Георги Маринчев припадна по време на официалните чествания за 6-и септември, предаде Флагман.бг от площадчето пред Военния клуб в Бургас.

Днес политическият и обществен елит на града се събра за официалната церемония по издигането на националния флаг и знамето на Бургас на площад "Атанас Сиреков", а след това и за поднасяне на венци и цветя пред паметника на 24-пехотен черноморски полк.

Именно там Маринчев, който е дългогодишен общински съветник и лице на "Гергьовден" в Бургас се строполи на земята пред ужасените погледи на колегите си и десетки граждани, допълват от Флагман.

Незабавно бе извикана линейка. Той бе контактен при приемането от парамедиците. Все още няма официална информация за състоянието му.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!