Общински съветник от СДС стана председател на БСП - Видин

Кадър ютуб

Общинската конференция на БСП в града избра Трифонов за нов председател на видинската структура на БСП, съобщава Радио Видин, цитирани от Офнюз.

Трифонов, който понастоящем е общински съветник от СДС, а през кариерата си е бил и председател на Общинския съвет във Видин и общински съветник, обеща стриктно следване на устава на социалистите. В миналото той е бил и председател на БСП-Видин - до 2015 година.

А на 17 септември 2015 вестник дума пише:

В събота участие в общинската конференция на БСП - Видин взеха 63 от избраните 73 делегати. Десет бяха кандидатурите за председател, номинирани на събрания на над 30 основни партийни организации в общината за нов председател и ръководство. Девет от номинираните кандидати си дадоха отвод, като по този начин остана само кандидатурата на Пламен Трифонов.

Изборът за ново ръководство в събота премина под знака на протест и скандали. Найден Йонов, бившият председател на видинската общинска партийна организация и областен координатор на БСП, не беше допуснат до конференцията. Още около 50 членове на БСП бяха обявени за нелегитимни заради липса на делегатски карти, а охраната не ги допусна в сградата.

Трифонов определи протестите и скандалите като опит да се попречи на консолидацията на партията: "Всички тези интересни циркове, които ги правят с музикални форми - това е въпрос на слабост. Така че всичко е нормално".

До ситуацията в БСП-Видин се стигна след отстраняването на председателя Найден Йонов, обвинен за сделки с обществени поръчки като зам.-кмет на Видин. Той беше председател на видинската общинска партийна организация и областен координатор на БСП.

Със свое решение ръководството на БСП освободи от заеманите ръководни длъжности всички в общинската организация и възложи на работна група да извърши цялостна проверка и да организира провеждането на общинската партийна конференция.

