Общински съветник от София е обвинен за участие в организирана престъпна група

Софийският градски съд разглежда мярката за неотклонение на общинския съветник Антон Бранков, който заедно с още трима души е обвинен за участие в организирана престъпна група. Групата, според разследващите, е действала в сферата на раздаването на кредити, съобщава Нова телевизия. Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни.

По време на заседанието прокурорът отбеляза, че макар обвиняемите да нямат опасност да се укрият, освобождаването им би могло да доведе до извършване на нови престъпления. Според разследването свидетелите са описали механизма на предполагаемите нарушения, а иззетите вещи и пари предстои да бъдат подложени на експертиза.

Защитата на четиримата обвиняеми подчерта, че нито един от свидетелите не е споменал за натиск или принуда при събирането на кредитите. Адвокатът на Антон Бранков допълни, че разрешението за обиск съвпада с деня, в който Бранков е положил клетва като общински съветник, но съдът отхвърли този аргумент.

