Общински съветник пред Алекс Илиев: Какво толкова, ако Спартак пак се разпадне

Председателлят на УС на Спартак Варна се обърна към спартаклийската общност, за да я уведоми какво се е случило на двете срещи в Общината, в които се търсеше начин за спасавянето на клуба.

Алекс Илиев разкри, че ще настоява за свикване на извънредна сесия на ОбС, на която публично да бъде обсъдено бъдещето на "соколите".

Ето какво написа той в личния си профил във фейсбук:

Обръщение към феновете на Спартак Варна

Две срещи в общината на тема Спартак.

В понеделник 18.08 се проведе тричасова среща между представители на Общинския съвет и кметската администрация на тема „Спартак Варна“. Присъстваха зам. кметът Попов, заместник-кметът Илия Коев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, както и съветници от почти всички групи. Срещата беше иницирана след моето официално писмо и последвалата комуникация между администрацията и Общинския съвет.

Действията са само с една ясна цел – да потърсим съдействие от общината предвид сроковете от които сме притиснати, деструктивната обстановка и финансов колапс в които е оставен клубът. Отговорът би трябвало да бъде прост: възможно ли е или не е възможно общината да помогне на Спартак в този тежък момент. Вместо това, на база последните срещи и дебати, ситуацията се изкривява още повече – влизаме в разследвания, адвокатствания и изслушвания, а времето тече.

Още на първата среща останах с впечатлението, че за част от колегите темата не е Спартак, а лични разбирания и пристрастия. Най-конструктивното изказване беше на директора на дирекция „Финанси“ Кирил Симеонов, който представи реален вариант за пренасочване на определена сума в подкрепа на клуба. Желание за решаване проблема и търсене на изход в ситуацията се вижда и при зам.Кмета Коев. Всичко друго поне лично за мен се изчерпа в разтягане на локуми, празни приказки и политически престрелки.

Втората среща на 20.08 беше под всякаква критика. В нея бяха поканени, незнайно защо, бившите спонсори на клуба. Присъствието им не доведе до нищо градивно, а превърна общинските съветници и администрацията в жури на „Съдебен спор“. В рамките на няколко минути г-н Николов успя да смени три пъти позицията си – веднъж, че няма да предявява искове, после, че ще си търси парите след девет месеца, а след това – че ще се чакат пари от следващ спонсор. Г-н Миланов откровено заяви, че именно следващият спонсор ще трябва да им изплати задълженията. Лицето Симеон Христов, чиято роля изобщо не е ясна както и преди- така и сега, даде „експертна оценка“, че „няма на какво основание БФС да отнеме лиценза“ – твърдение, което е в пълен разрез с фактите и за мен е целенасочено, за да попречи на евентуално решение в полза на клуба.

Истината е, че Спартак Варна в момента притежава условен лиценз от БФС. Това означава, че клубът е длъжен да изчисти финансовите си задължения към НАП и към служители в определен срок. Ако това не се случи, лицензът може да бъде отнет, а отборът – изваден от първенството. Това не са „страшилки“, а официални условия, записани в правилника на БФС.

Освен това, съществува и международният принцип на sporting succession (спортна приемственост), утвърден от FIFA и CAS. Ако бъде създаден „нов“ клуб със същото име, емблема, цветове и история, той автоматично наследява задълженията на стария – към футболни институции, играчи, федерации, НАП и трети страни. Тоест, илюзията, че може „да започнем начисто“, е невярна – дълговете следват приемствеността.

Ако не се лъжа така стана и с Цска.

За всички тези неща ще представя и официално становище от бфс и спортен адвокат.

И като един от вас, синьо-бял в кръвта, тук дойде и най-обидното…юристка от администрацията си позволи да подметне, че „то така всеки друг клуб можел да дойде и да иска пари“, а при коментар за базите, които клубът използва, добави подигравателно с усмивка, че „ако се разпадне Спартак, и те ще ни бъдат взети“. Един съветник дори каза: „Какво толкова, ако пак се разпадне клубът?“.

Да подхвърляш такива думи, докато ние се борим за съществуването на над 100-годишна емблема, е гавра и ясно показва, че хората са скарани със спорта!

Въпреки всичко това, което нямаше как да ви спестя, има колеги, които гледат в другата посока и знаят, че клуб като Спартак Варна има значим социален ефект и е обвързан с историята на нашия град с традиция предавана от поколение на поколение.

Затова ще настоявам за свикването на извънредна сесия, на която този въпрос да бъде разгледан публично, защото това е най-малкото, което заслужава нашият любим Спартак.

Само Спартак Варна!

