Общински съветник припомни със снимки какъв сняг е имало преди 21 години във Варна

Варненският общински съветник Юлиян Губатов от "Възраждане" припомни как е изглеждала Варна през зимата преди 21 години.

Снежната буря над Варна на 3 и 4 февруари 2005 година, след която градът е бедстващ и напълно блокиран в преспите. Снежната покривка достига 50 сантиметра, навяванията са до 3 метра, пише той във фейсбук профила си.



И припомня още, че виелицата е била най-силна в периода от 20:00 ч. на 3 февруари до 8:00 ч. сутринта на 4-ти.

На снимките се вижда как автомобилите са били затрупани със сняг до прозорците, както и огромни преспи по бул. "Княз Борис I" и в района на Бизнес хотела.

Скоростта на вятъра достига 24 м/с, а поривите до 34 м/с или 122.4 км в час, пише още той.

