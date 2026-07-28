Общински съветници и експерти: Част от кредита за Варна да бъде насочена към проектиране

Снимки: „Алтернативата на гражданите“

Варна изостава драматично в инфраструктурното си развитие не само поради недостиг на средства, а преди всичко заради липсата на проектна готовност за реализацията на стратегически обекти. Около този основен извод се обединиха участниците в експертната кръгла маса „Публични инвестиции с визия: инфраструктурните приоритети на Варна“.

Форумът беше организиран по инициатива на общински съветници от Общински съвет - Варна във връзка с предстоящото разглеждане на предложението за инфраструктурните проекти, които да бъдат финансирани чрез общинския бюджет и предвиденото дългово финансиране. Той събра на една маса представители на местната власт и професионалната общност, които рядко имат възможност да обсъждат съвместно стратегическите инфраструктурни решения за развитието на Варна, съобщават от пресцентъра на „Алтернативата на гражданите“.

В дискусията участваха председателят на Общински съвет - Варна Христо Димитров, заместник-председателите Тодор Балабанов, Николай Костадинов и Светлан Златев.

Във форума се включиха и едни от най-утвърдените специалисти в областта на устройственото планиране и инфраструктурното развитие в България - арх. Петър Диков, дългогодишен главен архитект на Столична община и един от най-разпознаваемите български експерти по реализацията на мащабни градски инфраструктурни проекти, и арх. Георги Митрев - архитект и урбанист с дългогодишен опит в стратегическото градско планиране. В дискусията активно участваха още представители на професионалните организации на архитектите, инженерите и строителите, пътни експерти и представители на гражданския сектор.

„Проектната готовност може да даде нов старт на Варна“

Участниците бяха категорични, че текущите ремонти и преасфалтирането на улици не могат да заместят дългосрочното устройствено и инфраструктурно планиране.

По време на дискусията беше подчертано, че „боядисването с асфалт не решава градоустройствени задачи“. Ремонтирането на съществуващи трасета е необходимо, но не решава проблемите с транспортната свързаност, подземната инфраструктура, устройственото планиране и подготовката на нови стратегически обекти.

Експертите определиха като недопустимо състоянието, при което Варна обсъжда значителен финансов ресурс за инфраструктура, но не разполага с достатъчно подготвени проекти, задания и устройствени процедури.

„Много сме изостанали спрямо нивото, на което трябва да бъде Варна. Срамно е нивото ни на проектна готовност“, беше подчертано по време на форума.

Част от кредита да бъде насочена към проектиране

Арх. Петър Диков призова предложението за дългово финансиране да бъде разгледано стратегически, като част от средствата бъдат предназначени не само за строителство и ремонти, а и за подготовката на бъдещи инфраструктурни проекти.

По думите му, за да получава европейско и държавно финансиране, една община трябва да бъде „шампион по проектиране“. Когато няма готов проект, независимо от наличието на програми и финансов ресурс, общината не може да се възползва от възможностите за финансиране.

Участниците предупредиха, че през следващите програмни периоди средствата за общини без достатъчна проектна готовност ще бъдат все по-ограничени. Затова Варна трябва да започне подготовката на проекти години преди отварянето на съответните европейски и национални програми.

Проектната готовност да се превърне в постоянна политика

Сред направените предложения са да бъде създаден устойчив механизъм за възлагане на подробни устройствени планове, включително чрез рамкови споразумения, и ежегодно в общинския бюджет да се предвижда ресурс за подготовката на бъдещи инфраструктурни обекти.

Изводите и препоръките, формулирани по време на кръглата маса, ще бъдат използвани при подготовката на предложенията на общинските съветници за бюджета на Община Варна. Целта е решенията за дълговото финансиране и инфраструктурните приоритети на града да стъпят върху експертен консенсус и дългосрочна визия за развитието на Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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