Общинският детски комплекс във Варна открива новата учебна година

снимка: Общински детски комплекс Варна

ЦПЛР – Общински детски комплекс във Варна, ще открие новата учебна година от 11 ч. на

27 септември в двора на институцията. Деца, родители и гости ще бъдат посрещнати с хляб и сол, както и с тържествена музикално-артистична програма, включваща изпълнения на деца от различните школи на ОДК. Водосвет ще отслужи отец Георги Стоименов от храм „Св. Архангел Михаил“, съобщиха от комплекса.

През т.г. в ОДК ще се обучават над 2400 деца, разпределени в 35 школи, които са в

направленията наука, изкуство и спорт.

„Нелсън Мандела казва, че „образованието е най-мощният инструмент за промяна на света“. Вярваме, че всеки, който е част от образователната общност — включително и екипът на ЦПЛР-ОДК във Варна — носи отговорността да подготви младите хора със знания, умения и увереност за бъдещето. Заедно градим основите на едно по-добро утре. За поредна година отваряме вратите си широко за варненските деца с уверението, че ще бъдат обградени с внимание, любов и под вещото ръководство на висококвалифицирани специалисти ще се впуснат в едно вълнуващо пътешествие в света на изкуството, науката и спорта“, сподели инж. Григория Иванова, временно изпълняващ длъжността директор на ОДК – Варна.

