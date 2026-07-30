Общинският съвет на Варна гласува бюджет от 75 000 евро за празничния концерт в деня на града

Булфото

Общинският съвет на Варна гласува бюджет от 75 000 евро за празничния концерт по случай деня на града. Предложението на администрацията беше за събитието да бъдат заделени 153 420 евро. Съветниците обаче не одобриха този бюджет с мотива, че заложените възнаграждения за двама от поканените изпълнители – Дара и Папи Ханс, са много високи. Някои от тях изтъкнаха, че Денят на Варна трябва да бъде отбелязан подобаващо, но при по-разумно изразходване на публичните средства, предаде БТА.

Преди гласуването кметът Благомир Коцев изтъкна, че заложеният от администрацията бюджет включва хонорари, които не определя тя, а мениджърите на изпълнителите. Аз не мога да коментирам много или малко са парите за певец като Дара, мисля, че е разумно решение да я имаме, посочи кметът. Той допълни, че Папи Ханс също си има своя аудитория и хонорарът му се основава на пазарни принципи.

Позицията на кмета беше, че би било добре празникът на града да се планира за три години напред и да е ясно какво се случва, да идват световни звезди и чуждестранна публика.

С решението за отпускане на 75 000 евро Общинският съвет даде съгласие концертът да се проведе край Пантеона в Морската градина. Предстои администрацията да организира празничната програма и да представи подробности кои ще бъдат участниците в събитието.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!