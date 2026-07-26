Общо 101 пожара са потушени през последните 24 часа

Снимка Булфото

Общо 101 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали или пострадали граждани, пише БТА.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които пет – в жилищни сгради, един – в транспортно средство и два – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара, от които 47 – в сухи треви, горска постеля и храсти, два – в стърнища и 33 – в отпадъци.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи с транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били девет.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!