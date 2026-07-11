Общо 18 души са шофирали след употреба на алкохол през изминалия ден

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Общо 18 шофьори са установени да шофират след употреба на алкохол през изминалия ден, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Девет от тях са се качили зад волана след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други девет - с над 1,2 на 1000, един шофьор е отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем, четирима са отказалите тестване. Акцията е в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщи БТА.

Общо 14 612 моторни превозни средства (МПС) са проверени. Извършен е контрол на 17 955 шофьори и пътници. Съставени са 4223 фиша и 431 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В началото на юли полицията в Стара Загора задържа 26-годишен мъж с противозаконно отнет автомобил. Той е шофирал колата след употреба на наркотици.

Редактор "Екип на Петел",

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