Общо 350 000 лева гаранция за двамата общински съветници от Варна

Пекселс

Окръжен съд - Варна измени мерките за неотклонение на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, като замени наложения им домашен арест с парична гаранция, предаде БГНЕС.

Съдът прие, че обвиняемите няма да попречат на събирането на доказателства и че изминалият до момента период е достатъчен, поради което отпада необходимостта от продължаване на по-тежките мерки.

С определението си съдебният състав наложи парична гаранция в размер на 200 000 лева за Николай Стефанов и 150 000 лева за Йордан Кателиев.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

След произнасянето на съда адвокатът на Йордан Кателиев - Ивайло Костов, заяви, че размерът на гаранцията е прекомерно висок и не изключи възможността за обжалване.

„Гаранцията е твърде висока, така че може би ще обжалваме, ще преценим. Срокът е седемдневен за обжалване на тази мярка, което означава, че след празниците изтича. За мен това са баснословни суми. Ако смисълът е да задържим подсъдимите под домашен арест, те биха изпълнили целта си”, коментира Костов.

Николай Стефанов отказа коментар пред медиите. той заяви единствено, че „поне е по-лека мярка за момента“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!