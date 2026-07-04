Общо 4 560 000 евро са похарчили партиите в предизборната кампания

Пиксабей

14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо на 4 560 000 евро. Това показва анализ на платформата "Отворен парламент" на Института за развитие на публичната среда.

Най-големият феинансов ресурс сред партиите отчита "Възраждане", като практически почти цялата сума от общо 603 000 евро е формирана от държавна субсидия, а даренията са само 3000 евро. На второ място се нарежда Движението за права и свободи с отчетени близо 430 000 евро, дадени за кампанията, предаде БНР.

Почти половината сума - 200 000 евро, идва от дарения на физически лица, а 100 000 евро са средства на самите кандидат-депутати.

Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели "Прогресивна България" с над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения - 888 000 и средства на кандидатите - 160 000 евро.

На второ място се нареждат "Продължаваме промяната - Демократична България" с вложени над 700 000 евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6000 евро - значително по-малко в сравнение с предишните избори през 2024 година.

Следват ГЕРБ-СДС с 560 000 евро, "БСП-Обединена левица" с 266 000 и Алианса за права и свободи с почти 108 000 евро, дадени за кампанията.

От платформата "Отворен парламент" правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа.

Редактор "Екип на Петел",

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