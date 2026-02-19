Общо 60 пожара са потушени през изминалото денонощие

Булфото

През изминалото денонощие са потушени общо 60 пожара в страната, а пожарникарите са се отзовали на 463 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Във връзка с обявените кодове за опасно време вчера, териториалните структури на пожарната са реагирали на общо 289 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка.

При пожарите е пострадал един човек. Мъж на 77 години е транспортиран до лечебно заведение след пожар в къща в село Първомайци, община Горна Оряховица.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които 12 в жилищни сгради и два в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 44 пожара, от които 10 в отпадъци; 32 в готварски уреди и комини.

Извършени са 393 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при бедствия, девет - при катастрофи в транспортни средства; 45 - при битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети).

Регистрирани са 10 лъжливи повиквания, предаде БТА.

