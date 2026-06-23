На 22 юни 2026 г. беше проведено редовно общо събрание на акционерите на “Солвей Соди“ АД, на което бе приет годишният финансов отчет на дружеството за 2025 г., като печалбата на дружеството за периода е в размер на 36,7 млн. лева (18,8 млн. евро).

Общото събрание прие предложението на Съвета на директорите печалбата за 2025 г. да бъде определена изцяло за изплащане на дивиденти. За изплащане на дивиденти беше определена и сумата от 202 хил. лева (103,3 хил. евро) от допълнителните резерви на дружеството, която беше добавена към печалбата за 2025 г. Беше взето решение да се изплати дивидент на акционерите от 5,82 лева (2,98 евро) на акция преди данъчно облагане на дивидента, платим на акционерите физически лица от 23 юли 2026 г. във всички клонове на Банка ДСК в страната. Изплащането на дивидента ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на лица, присъстващи в книгата на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД към датата на общото събрание на акционерите или на техни представители или наследници. Изплащането на дивидента на акционерите юридически лица ще се извършва, както и досега, само по банков път от 23 юли 2026 г., като те следва да се свържат с дружеството и да представят банкова сметка. Канят се всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото на акционера върху дивидента, гласуван на това общо събрание, се погасява с изтичане на 5-годишната погасителна давност, считано от 23 юли 2026 г.

Информираме акционерите на дружеството, че към момента на провеждане на общото събрание на акционерите следните лица са членове на Съвета на директорите: Мария Кристина Фриберг – председател на Съвета на директорите, Едуард Макей – зам.-председател на Съвета на директорите, Никола Вандерхейден – Изпълнителен член на Съвета на директорите, Жан-Шарл Джелалиан – член на Съвета на директорите, Гьокхан Гюралп – член на Съвета на директорите и г-н Бейтуллах Шахин – член на Съвета на директорите.

2025 година бе изключително динамична за „Солвей Соди“ АД. Постигнатите добри резултати от дейността на дружеството са от една страна резултат на системно провежданата дългосрочна политика, акцентираща на трайни положителни промени и модернизация на производството, водещи до по-висока конкурентоспособност, а от друга и на ежедневната работа по оптимално водене и анализ на технологичните процеси.

През 2025 г. компанията акцентира върху следните главни насоки на работа: Безопасността на труда продължава да е ценност и неотменна част от усилията за устойчиво развитие. Следвайки политиката на устойчиво развитие, продължиха инвестициите на значителни средства в производствените мощности, подобрявайки надеждността и ефективността им. През изминалата година дружеството изпълни екологичните си ангажименти, включени в плана за действие по околна среда. Компанията работи активно за подобряване на благосъстоянието на служителите си и местните общности чрез множество разнообразни инициативи.

Дружеството е мобилизирало пълния си потенциал да посрещне предизвикателствата на 2026 година с иновативност и решителност за реализиране на новите решения, както и с методичен контрол за успешно водене на технологичните процеси.