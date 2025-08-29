реклама

Общопрактикуващ лекар: Ако таксата се изчисли оптимално, ще имаме повече време за пациентите

29.08.2025 / 15:28 2

Пекселс

По-високата потребителска такса при личния лекар има за цел лекарският ресурс, който е дефицитен в България, да бъде използван разумно. Това коментира в ефира на Радио Варна и предаването "Новият ден" общопрактикуващият лекар Николай Христов, член на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, в отговор на предложението на Българския лекарски съюз размерът на потребителската такса при личния лекар да се увеличи. 

Сумата от 2,90 лева не е увеличавана от 2012 година, е един от доводите на БЛС. Това е един ластик, който се опъва и всеки момент ще се скъса. Въпрос на административен капацитет и добро желание е да бъде взето едно разумно решение, допълни Николай Христов. Той е категоричен, че промяна трябва да има. Това нещо не може да бъде търпяно повече, каза още д-р Христов. Целта на тази такса е пациентите да търсят лекарите си само когато е необходимо, подчерта Христов.

Потребителската такса е загубила своята регулативна роля - лекарите в България са дефицит и се получава така, че "болен здрав носи", коментира още Христов. Той определи като унизителна сумата от 2,90 лева. Ако таксата бъде оптимална и отсее важното от маловажното, ще имаме повече време за пациентите си и за по-качествена медицинска услуга, изрази мнението си Николай Христов. 

 

kjk (преди 1 минута)
Рейтинг: 140328 | Одобрение: 15793
Още малко и ще наложат такса достъп до здравна каса,за парите които внасяме като си траем???Болест:dizzy::errm:
cron1 (преди 5 минути)
Рейтинг: 122738 | Одобрение: -16072
Какви са тия такси, бе боклуци?!? Защо в западна Европа няма такива?!?Гняв
Марио Кроненберг

