Общото събрание на ФК Спартак освободи от УС Тодор Стойков и прие задължителен членски внос

Редовното Общо събрание на ФК Спартак освободи Тодор Стойков от УС на клуба по негова молба. Тошко е изтъкнал лични и служебни причини за оттеглянето си. На негово място не бе приет нов член и така в УС остават 8 души.

Гласуван беше също задължителен членски внос на месец – по 10 лева за всеки от 157-те членове на Общо събрание и по 100 лева за всеки член на УС.

От Общото събрание излязоха треньорите Енгибар Енгибаров, Димитър Трендафилов, Димитър Митов и Георги Симеонов, тъй като според наредбата на БФС в професионалния футбол нямат право да упражняват друга дейност, освен професионалната.

Форумът в Юнашкия салон продължи 1 час и 30 минути.

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