Обследваха басейните и асансьорите във Варна

Безопасната експлоатация на асансьори, монтирани в места за настаняване и правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване, както безопасната експлоатация на пътнически висящи въжени линии и скивлекове бяха обект на проверки от инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в периода от 1 до 19 декември м.г.

Проверките са извършени на територията на Варна, Добрич, Шумен, Търговище, к.к. "Пампорово", Чепеларе, парк "Родопи", Хисаря, Велинград, Пловдив, Баня, хижа "Здравец", Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Старозагорски минерални бани, с. Овощник, Димитровград, Павел Баня, к.к. "Боровец", к.к. "Мальовица", п.п. Витоша, Самоков, София, Равно поле, Поморие, Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Вършец, местност Узана, Габрово, Велико Търново, Русе, с. Арбанаси, Горна Оряховица, местност Бабенец и други популярни летни и зимни туристически дестинации в цялата страна.

При инспекциите са проверени 68 бр. пътнически висящи въжени линии и скивлекове; 475 бр. асансьора, както и 130 лица, стопанисващи 261 басейна.

В резултат на проверките са издадени 35 бр. предписания, от които 13 бр. за висящи въжени линии и скивлекове, 12 бр. за асансьори и 10 бр. на лица стопанисващи плувни басейни.

За изпълнението на установените нормативни изисквания, контролните органи най-често са предписвали:

На лицата, стопанисващи плувните басейни:

– Да назначават комисия за извършване на проверки на безопасността и техническата изправност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни;

– Да се съставят протоколи от извършена проверка, които съдържащи данни за действителното техническо и експлоатационно състояние на всеки един от елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни и заключение за безопасната експлоатация на всеки един от елементите за вграждане, към плувните басейни;

– Да се съставят досиета на басейните, които съдържат проектна и техническа документация, информация за всеки елемент за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от ДАМТН.

На ползвателите на висящи въжени линии и скивлекове:

– Да поставят липсващите указателни знаци;

– Да представят документи за извършено обучение на обслужващия персонал;

– Да не се допуска експлоатацията на съоръжения, без извършен технически преглед.

На ползвателите на асансьори:

– Да осигурят по – добра осветеност при работа на аварийното осветление в шахтите.

От ДАМТН посочват, че ще продължат с регулярните проверки.

