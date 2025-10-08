Обстановката през нощта във Варна: Частично наводнени пътища и затворени подлези

стоп кадър: ФБ, Меteo Bulgaria

Във Варна и региона обстановката се нормализира след интензивния дъжд снощи, който предизвика наводняване на автоподлези и на пешеходни подлези. Дърво е паднало върху автомобил на улица "Рали Мавридов", няма пострадали. В квартал "Аспарухово" имаше кратки прекъсвания на електрозахранването, село Звездица остана без ток заради мащабна авария, но тя вече е отстранена. Има запушени шахти, които се обработват, градския транспорт се движи нормално, предаде Радио Варна.

Припомняме, че затворени за движение снощи бяха автоподлезите на ул. "Шипка" и на бул. "Васил Левски" при пресичането му с бул. "Княз Борис I" във Варна. Причината - наводняване на съоръженията. Към 20:00ч. снощи е получен сигнал за наводнен пешеходен подлез на Икономическия университет, съобщи за Радио Варна дежурният оперативен в община Варна.

Затруднени за движение са крайезерният път - от ул. "Атанас Москов" до бул. "Васил Левски" и около Карантината в кв. "Аспарухово". Частични сигнали за наводнени участъци са приети за наводнено платно в района на бул. "Народни будители" в кв. Аспарухово, бл. 115 в кв. "Младост" заради запушени шахти, частично наводнено платно на бул. „Княз Борис I“ до Делфинариума. Наводнено е било и платното на кръстовището на ул. „Кап. Райчо“ с ул. „Беласица“, кръстовището на ул. „Бузлуджа“ и ул. „Цариброд“, зеленчуковата борса, ул. „Гавриил Кръстевич“.

