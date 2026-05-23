Снимка: Областна администрация - Ловеч

Обстановката в област Ловеч остава усложнена след падналите проливни валежи през последното денонощие и значителното покачване на речните нива. Това съобщават от местната областна администрация. Областният управител Пламен Христов още от сутринта е в постоянен контакт с кметовете на засегнатите общини, ръководствата на РДПБЗН, ОДМВР, Областното пътно управление (ОПУ) и всички останали компетентни институции. Той проведе и работна среща с ръководителите на ведомствата и кмета на община Ловеч.

Язовир „Сопот“ е повишил нивото си и ако се наложи контролирано изпускане, то ще бъде увеличено с 5 л/сек. От това се очаква повишаване на нивата на река Вит и Калник, за което населението е уведомено.

Има наводнени и разкаляни участъци на третокласен път Казачево - Стефаново. Екип на ОПУ отводнява и разчиства.

В Ловеч нивото на река Осъм се е покачило, предприети са необходимите действия по изграждане на временни диги в два участъка на територията на града. Екипи на общината, пожарната и полицията извършват непрекъснати огледи, особено в районите на мостовете.

Затворени за преминаване са пешеходният железен мост, както и алеята „Баш бунар“. Реката е излязла от коритото си в района на селата Сливек и Казачево. Водата е заляла разсадника на ДГС край Сливек.

Най-сериозно продължава да е положението в общините Априлци и Троян. В град Априлци са мобилизирани екипи на общината, пожарната и полицията, реките Видима и Острешка излязоха от коритото си и има залети къщи. Няколко къщи са откъснати заради наводнен път и ограничен достъп до тях.

Евакуирана и спасена е от удавяне жена. Предприети са всички необходими действия за осигуряване на транспортна свързаност.

След заседание на общинския кризисен щаб със заповед на кмета инж. Тихомир Кукунски е обявено частично бедствено положение.

В община Троян най-сериозни са проблемите в селата Черни Осъм и Орешак. От общината са предприели действия за разширяване на речните корита, цялата налична техника е на терен и разчиства пътната мрежа и засегнатите улици. Има скъсан въжен мост в село Дебнево.

В село Орешак река Черни Осъм беше излязла от коритото си и заляла второстепенен път и няколко къщи. Земна маса и дървета са се свлекли на пътя между Орешак и Черни Осъм. Заради усложнената обстановка кметът на община Троян свика кризисния щаб за бедствия и аварии, но засега не се налага обявяване на бедствено положение.

Кризисен щаб беше свикан и от кмета на община Тетевен, добавят още от Областната администрация в Ловеч. Там се е покачило нивото реките Бели и Черни Осъм, но няма сериозни разливи. По информация на ВиК - Ловеч е прекъснат магистрален водопровод, който захранва троянското село Гумощник.

От „Електрохолд“ информираха, че няма проблеми в електропреносната мрежа.

В засегнатите селища няма пострадали хора.

Няма затворени републикански пътища.

