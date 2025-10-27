Обучават деца да се пързалят с кънки и да играят хокей на лед във Варна

Снимка: Община Варна

От утре - 28 октомври, започва записването за курса по „Начално обучение по кънки на лед“ за деца от 4 до 8 години и курса по „Начално обучение по хокей на лед“ за деца над 5 години, съобщават от Общинско предприятие „Спорт - Варна“.

Занятията се провеждат в ОСРК „Младост“ – Ледена пързалка, а началните дати на курсовете и клубовете, участващи в програмата са:

- „Клуб по ледени спортове – Одесос” от 03.11.2025 г.

Понеделник и Сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.

- „Клуб по ледени спортове – Варна” от 04.11.2025 г.

Вторник и Четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.

- „Спортен клуб по хокей на лед Варна” от 05.11.2025 г.

Сряда и Петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.

- „Спортен клуб по хокей на лед Варна - Скейтс” от 08.11.2025 г.

Събота и Неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.

Записването за курса по „Начално обучение по кънки на лед“ се извършва на касата на ОСРК „Младост“ - Ледена пързалка от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 19:30 ч. Лице за контакт: Борис Георгиев – Организатор (тел.0886/556 353)

Записването за курса по „Начално обучение по хокей на лед“ се извършва на следните телефони:

- За „Спортен клуб хокей на лед Варна“ - 0899/944051 – Антон Готилов

- За „Спортен клуб хокей на лед Варна - Скейтс“ - 0888/434004 – Цвятко Танев

Таксата за участие в курса по програмата „Начално обучение по кънки на лед и хокей на лед“ е 10 лв.

