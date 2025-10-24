Обучават хората в Дългопол, Аксаково, Долни чифлик, Бяла и Белослав как да реагират при бедствия и аварии

Булфото

Обучения се провеждат Дългопол, Аксаково, Долни чифлик, Бяла и Белослав как се реагира при бедствия и аварии. Двеста служители на институции в пет общини от Варненска област, свързани с превенцията и действията при бедствия и аварии, са обучение как да дават наставления на населението. Това съобщи Елена Симеонова от Асоциацията на българските черноморски общини.

В рамките на проект и със съдействието на областната администрация, представители на България, Румъния, Молдова и Грузия, обсъждат темата за подготовката на общностите в по-малките населени места в такива ситуации, защото те нямат собствени ресурси за това, обясни тя пред Радио Варна.

Целта е да запознаем колкото се може повече хора как да реагират при инциденти и при нужда да оказват първа помощ на пострадали, допълни Симеонова. Тя уточни, че обучения са проведени в общините Дългопол, Аксаково, Долни чифлик, Бяла и Белослав. Те не са избрани на случаен принцип, а поради факта, че вече са се сблъсквали с бедствия през последните години.

Обучения са преминали служители на администрации, доброволци от формированията, обхванати са и училищата. Освен теоретична подготовка, представители на Българския Червен кръст (БЧК), са показали как на практика се превързват рани и се прави обдишване, как се разпознава инсулт, кога пострадалият не бива да бъде местен преди пристигането на линейката.

Главната идея е хората да научат как първо да помогнат на себе си, а след това и на околните, каза още Симеонова. Със специални книжки за оцветяване децата научават как да разпознават различните бедствия и как да реагират в опасна ситуация, добави експертът.

Пред декември в Молдова ще се проведе заключителния форум по проекта.

Проф. Андрияна Андреева-областен управител на Варненска област каза, че това сътрудничество е много ценно при извънредни ситуации, свързани с климатични и предизвикани от хората бедствия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!