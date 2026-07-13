Обучават над 1500 пожарникари и доброволци за превенция и овладяване на бедствия и пожари

снимка: МТСП

Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени по проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на церемонията по предоставяне на ново оборудване по проектите, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

До момента през обучения са преминали над 130 пожарникари и доброволци, а основната част от практическите и съвместните учения ще се проведе след доставката на цялото

предвидено оборудване. В събитието участваха още министърът на вътрешните работи

Иван Демерджиев, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на

населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов и председателят на

Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков.

„За нас, като Министерство на труда и социалната политика, най-важна е дейността с обученията. Те са насочени както към подготовката на служителите с все повече знания и умения за работа на терен, така и към подкрепата на доброволчеството в страната“, подчерта министър Ефремова.

Предстои реализирането на мащабни информационни кампании за популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци за превенция и справяне с последствията от природни бедствия.

Социалният министър отбеляза, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване с инвестиции в хората. По думите ѝ международният обмен на опит също е сред

ключовите дейности, като вече е реализиран първи обмен с партньори от Румъния, а

предстоят и нови съвместни инициативи.

„Вярвам, че това взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика ще продължи. Ще направим още

много в насока да подготвим по-добре пожарникари и доброволци. Ще се снабдим с

още полезна техника при установяването на пожари в ранен етап, както и за по-

ефективното и бързо гасене“, отбеляза министър Демерджиев.

По Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския

съюз, се реализират 28 проекта на ГДПБЗН и 27-те областни дирекция за пожарна

безопасност с партньорство с общините и Националната асоциация на доброволците.

Общият им бюджет е над 7 млн. евро, а дейностите ще продължат до края на 2028 г.

Проектите предвиждат закупуване на съвременно пожарно и спасително оборудване и

лични предпазни средства, обучения, тренировки и практически учения, международен

обмен на опит, ремонти на сградния фонд и информационни кампании за привличане

на доброволци.

До момента на териториалните звена на ГДПБЗН са доставени 29 безпилотни летателни системи (дронове), над 100 броя комуникационно оборудване, над 160 верижни триона и тримери за растителност, над 470 осветителни прибора и над 560 ръчни инструмента за пожарогасене. Това представлява приблизително една трета от предвиденото оборудване по проектите, като доставката на останалата техника предстои.

В рамките на проектите вече са проведени и две кампании за набиране на доброволци в общините Приморско и Айтос. Над 2000 граждани са преминали практически обучения за действия при горски пожари, като близо 5400 души са се запознали с дейността на доброволните формирования.

Редактор "Екип на Петел",

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