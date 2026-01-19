Обучават в първа помощ екипи на общинските администрации във Варненска област
Снимка: Областна администрация
Да бъдат обучени в първа долекарска помощ екипи на общинските администрации в област Варна. Това беше разисквано по време на работната среща на областния управител проф. Андрияна Андреева с ръководството на Областния съвет на БЧК във Варна.
Това може да се съчетае с безсрочната областна кръводарителна кампания „Дари кръв, спаси живот“, провеждана съвместно с Кръвния център – Варна, с инициативата „Аз вярвам и помагам“ и със съдействието на общините от областта.
Председателят на БЧК - Петър Радушев, зам. председателят и представител на Варна в НС на БЧК Юлиян Страшимиров, както и Милена Сиракова – директор на секретариата на БЧК, представиха основните направления и програми, по които хуманитарната организация ще работи през тази година.
Грижата за възрастните хора в домашна среща е друг проект, по който БЧК и Областна администрация могат да взаимодействат. По идея на областния управител през тази година ще се организира форум с участието на различни институции, организации и представители на научните среди, които ще дискутират целия спектър от правните, здравословните и социални проблеми на самотните хора, които с нуждаят от грижа.
