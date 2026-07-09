Обвинен в държане на наркотици остава в ареста във Варна

Снимка Пиксабей

Обвинен в притежание с цел разпространение на забранени вещества остава с най-тежката мярка за неотклонение. Решението взе състав на Апелативния съд като разгледа жалбата на Румен К. срещу определение на Окръжен съд – Варна, с което той е бил задържан под стража. 33-годишният мъж е обвинен в това, че на 2 юли във Варна в съучастие с жена е държал за разпространение 3,16 гр. метамхфетамин и 2,45 гр. канабис, разпределени в пакетчета, и една цигара марихуана.

Адвокатът не вижда законови предпоставки за задържането на мъжа. За разлика от защитата, държавното обвинение намира, че доказателствата за участието на Румен К. в престъпната дейност са достатъчни за обоснованото предположение за авторството на деянието. Обвиняемият не живее на адреса, на който е регистриран и има опасност да се укрие, както и да извърши престъпление – и от същия вид, и срещу правосъдието предвид предстоящите разпити на свидетели.

Въззивният съд прие за правилен извода на първата инстанция за съществуването на обосновано предположение за съпричастността на 33-годишния мъж към разследваната деятелност. То се подкрепя от гласните и веществените доказателства, извършените разпознавания, експертната справка на веществата.

Свидетели свързват личността му с разпространение на марихуана и метамфетамин. От адреса, който обитава, са иззети опаковани наркотични вещества и този факт подкрепя подозрението, че целта е разпространение. Реалната опасност при по-лека мярка Румен К. да извърши престъпление се извлича от справката за съдимостта му. Той е осъждан нееднократно в държава от ЕС, включително за управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества. Освен това гласни доказателства сочат интензивно противоправно поведение. Налице е и риск от укриване. На тези две опасности може да се противодейства единствено със задържането под стража на обвиняемия, категоричен е Апелативен съд – Варна.

Съдебният акт не подлежи на обжалване, съобщиха от пресслужбата на Апелативния съд.

Редактор "Екип на Петел",

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