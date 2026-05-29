Обвинен в притежание на кокаин е под стража за постоянно

Снимка: Булфото

Мъж, обвинен в държане с цел разпространение на високорисков наркотик, ще бъде задържан за постоянно в ареста. Решението е на Апелативен съд, който потвърди определение на Окръжния съд във Варна.

От дома на Св. Д. са били иззети близо 316 г кокаин. Спрямо 58-годишния мъж е предявено обвинение в държане с цел разпространение на наркотични вещества, извършено в условията на продължавано престъпление. Той е осъждан за подобно деяние.



Представителят на държавното обвинение изброи множество доказателства, обосноваващи подозрението за това, че обвиняемият е извършил престъплението: свидетелски показания, иззето голямо количество кокаин и вещи, свързани с разпространението му, везни със следи от субстанцията, приготвени множество дози, пакетчета и разфасовки. Всичко това говори за активна и сериозна разпространителска дейност, заключи прокурорът.

Защитата помоли за определяне на по-лека мярка за процесуална принуда. Адвокатът смята, че рискът подзащитният му да извърши престъпление е само предположение, а не е реален, както изисква законът. Домашният арест ще попречи на Св. Д. да продава забранени субстанции, увери процесуалният му представител.

Апелативният съд взе предвид отчетените от първата инстанция законови предпоставки за задържане под стража. Предположението за авторството на престъплението се обосновава от събраните до момента доказателства: протоколи за извършени следствени действия, веществени доказателства, експертни справки, свидетелски показания. Правилен е и изводът на проверявания съд за реална опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка – тя се извежда от начина на извършване на престъплението и обществената опасност на деянието. Става дума за 316 гр. кокаин, подчерта съдебният състав.

След като оцени взетата от Окръжния съд мярка за правилна и законосъобразна, Апелативен съд – Варна потвърди първоинстанционното определение с окончателен съдебен акт.

